Hamile kadının karnındaki bebeği çaldılar!

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Longmont kasabasında kan dorduran bir cinayet işlendi. Seri ilan sitesi "Craigslist" üzerinden bebek elbiseleri satan bir kadının evine giden 26 yaşındaki 7 aylık hamile anne saldırıya uğradı. Dün yerel saatle 14.45'te gerçekleşen saldırıda, 34 yaşındaki saldırgan kadın bıçakla hamile annenin karnını keserek, bebeğini almaya çalıştı.

Saldırgan, anne karnından bebeği aldıktan sonra kaçmaya çalıştı. Karnı yarılarak bebeği çalınan anne ise, 911'den istenen yardım sonrası hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın hastanede yaşam mücadelesi verirken, bebeğin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD polisi, saldırganı da kadının ameliyat edildiği hastanede gözaltına aldı. Saldırgan birinci dereceden cinayete teşebbüsten yargılanacak. Saldırganın bebeği hastaneye götürerek, düşük yaptığını iddia ettiği ifade edildi.

ABD polisi saldırın nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı.