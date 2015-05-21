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Dünya

Hamile kadının çıplak pozları Facebook'u rahatsız etti!

'Kanlı terör fotoğraflarına, şiddet, şiddete uğrayan hayvan karelerine yer verilirken hamile bir kadının fotoğraflarına mı tahammül edilemiyor?'

21 Mayıs 2015 16:12

31 yaşındaki Erika Sepulveda, çoğu ünlü kadının yaptığı gibi, hamileylen çıplak poz verdi. Memelerini ve karnının altını elleriyle tutarken göründüğü çıplak pozlarını Facebook’ta da paylaştı, fakat Facebook yönetiminden ‘çıplaklık’ uyarısı ve fotoğrafın inceleneceği bilgisini aldı.

The Daily Mail'de yer alan habere göre, Sepulveda’nın fotoğrafları Melbourne’daki fotoğraf stüdyosu Matt Ware Photography’de çekilmiş. Bazı karelerde çıplak poz veren hamile kadın başka karelerdeyse eşiyle birlikte görülüyor. Stilist Sepulveda, Facebook’tan gelen ‘çıplaklık’ ikazı üzerine, “Şoka girdim. Kanlı terör fotoğraflarına, şiddet, şiddete uğrayan hayvan karelerine tahammül gösterilirken doğum yapmak üzere olan hamile bir kadının fotoğraflarına mı tahammül edilemiyor? Bu delilik.”

Kendisinine daha önce çeşitli dergilerde gördüğü çıplak hamile fotoğraflarının ilham verdiğini söyleyen Sepulveda online olarak büyük bir destek gördüğünü söylüyor.

Facebook daha sonra Sepulveda ile iletişime geçip fotoğrafın değerlendirildiğini ve yayında kalmasına izin verildiğini açıkladı.

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