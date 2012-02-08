-Hamile kadını kurtarmaya gelenler köyde mahsur kaldı HAKKARİ (A.A) - 08.02.2012 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kapanan köyde sancılanan 9 aylık hamile kadını kurtarmaya gelen ekipler de köyde mahsur kaldı. Edinilen bilgiye göre, merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Dedeler köyünde gece doğum sancısı başlayan 9 aylık hamile Esma Arslan (20) köy yolunun kapanması nedeniyle hastaneye götürülemedi. İhbar üzerine sabah harekete geçen İl Özel İdaresi ve 112 Acil Servis ekipleri, greyder ve kepçeyle yolu açmaya çalıştı. Ekipler, greyderin şarampole yuvarlanması nedeniyle, kalan 3 kilometre yolda yaklaşık 2 saat yürüyerek köye vardı. Ekipler, hamile kadına ilk müdahaleyi köyde yaptı. Yolun açılmasını kadınla birlikte bekleyen sağlık ekipleri, takviye ekiplerin yolu açmasının ardından hamile kadını Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Hamile kadının sağlıklı bir şekilde doğum yaptığı öğrenildi.