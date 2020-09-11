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Hamile kadını işe almayan şirkete 15 bin lira 'ayrımcılık' cezası!

11 Eylül 2020 11:21

İşe giriş sürecinde hamile olduğunu söyleyen kadın yöneticiye kapılarını kapatan nakliye şirketine ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 15 bin TL idari para cezası verildi.

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