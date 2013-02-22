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Yaşam

Hamile kadını 12 yerinden bıçakladı

Birlikte yaşadığı hamile kadını 12 yerinden bıçakladı. Kadın kurtuldu, karnındaki bebek hayatını kaybetti

22 Şubat 2013 01:16

Esenyurt’ da Afgan asıllı adam, birlikte yaşadığı beş aylık hamile kadını 12 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, doktorların müdahalesi sayesinde kurtulurken, karnındaki beş aylık bebek hayatını kaybetti.

Eseyurt Ardıçlı Mahallesi, Şehit Ercan Doğru Kartal Sokak’ta yaşayan Afgan asıllı 24 yaşındaki Abdullah Albukhari henüz öğrenilemeyen bir nedenle birlikte yaşadığı Zehra Muhammet ile tartışmaya başladı. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan Albukhari eline geçirdiği bıçakla talihsiz kadını 12 yerinden yaraladı. 5 aylık hamile olan Zehra Muhammet çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılırken Albukhari olay yerinden kaçtı.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz kadın yaklaşık 6 saatlik bir ameliyat geçirdi. Muhammet, doktorların çabası sonucu hayata tutunurken, karnındaki beş aylık bebek ise tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Anne karnındaki bebeğin eline aldığı bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Abdullah Albukhari kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan Albukhari’nin ifadesinde geçim sıkıntısı nedeniyle Muhammet ile tartıştığını söylediği öğrenildi.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Albukhari, Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, gözyaşlarını tutamadı. 12 yerinden bıçaklanarak bebeğini kaybeden talihsiz kadının yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.
 

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