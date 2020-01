Hamile kadından kan nakli yaptıran erkeklerde ölüm tehlikesi

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Ekim (DHA) – Yapılan yeni bir araştırmaya göre hayatında en az bir kez hamilelik yaşamış kadınlardan kan nakli yaptığı erkeklerin ölüm riski, donörü hiç hamilelik yaşamamış erkeklerinkine göre daha yüksek.

The Independent\'in haberine göre, 10 yıllık verilerin incelendiği araştırma, 50 yaşın altında ve hamilelik geçirmiş bir kadından kan almış erkeklerin ölüm oranının bir buçuk kat daha fazla olduğunu ortaya koydu; bu da ölüm oranında yüzde 6’lık bir artış anlamına geliyor.

Hollanda’da 31 bin 118 hastanın incelendiği verilerde, 4 bin erkeğin – yüzde 13 – hamile kadınlardan kan nakli yapıldıktan sonra hayatını kaybettiği görünüyor.

Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Rutger Middleburg Journal of the American Medical Association dergisindeki makalesinde, \"Hatarında en az bir kere hamilelik geçirmiş bir dönörden kan nakli gerçekleştirilen erkeklerin ölüm oranının, erkek bir donörden veya hamilelik geçirmemiş kadın bir donörden kan nakli yapılan erkeklere göre ciddi şekilde daha yüksek\" diye yazdı.

Araştırma, hamilelik sırasında muhtemel bir bağışıklık sistemi değişikliğinin bu sonuçla bağlantılı olabileceğini öngörüyor.

Buna karşılık, İngiltere sağlık otoritesi NHS, hamilelik geçirsin veya geçirmesin tüm kadınlardan kan bağışı almaya devam ettiğini açıkladı. (Fotoğraflı)