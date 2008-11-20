Hamile kadına töre infazı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, evinde öldürülmüş olarak bulunan 3 aylık hamile, 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Aysel Çadır'ın eşinden ayrıldıktan sonra birlikte yaşadığı 38 yaşındaki Müslüm B. tarafından öldürüldü. Müslüm B. tutuklanırken, anne Hülya Çadır, ‘töre gereği’ infaz edildiği iddiasında bulundu



Olay geçen pazar gecesi Adana Mahallesi'nde meydana geldi. Polisi arayan Müslüm B., birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Aysel Çadır'ı evde ölü olarak bulduğunu bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, evde Aysel Çadır'ın başı ile vücudunun değişik yerlerine aldığı kurşunlarla yaşamını yitirdiğini tespit ederken, çelişkili ifadeler veren Müslüm B.'yi gözaltına aldı.

Eve geldiğinde nikahsız eşini öldürülmüş halde bulduğunu iddia eden Müslüm B., ifadesinin ardından sevk edildiği Adliye'de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Öldürülen Aysel Çadır'ın annesi Hülya Çadır, gözyaşı dökerek, kızının eşinin ailesinin aldığı ‘meclis kararı’ ile ‘töre gereği’ infaz edildiği iddiasında bulundu.

Genç kadının kardeşleri ve diğer akrabaları da olayın töre cinayeti olduğunu ve Müslüm B.'nin yanı sıra, diğer aile fertlerinin de tutuklanmasını istedi. Ayrıca Müslüm B.'nin genç kadını sık sık dövdüğü ve ölümle tehdit ettiği de iddia edildi.

