Hamile kadına tekmeden tutuklanan adam 'kendi'ne "Şerefsiz" demiş!

Manisa Turgutlu’da parkta spor yapan hamile Ebru Tireli’ye saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ederek tutuklanan şüpheliyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Tekme atan D.K.’nın kendisi yerine yanlışlıkla tutuklanan M.T.'yle ilgili haberler iş yerinde okunurken suçsuz kişi hakkında "Şerefsiz" dediği ortaya çıktı.

Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, soruşturmada ilk başta tutuklanan M.T.’nin saldırıyı gerçekleştiren kişi olmadığının anlaşılmasının ardından yakalanan D.K.’nın, ifadesinde olay anında alkollü olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olan D.K.’nın tuğla fabrikasında çalıştığı, kaza yaptığı için olaydan 2 gün önce izin aldığı tespit edildi. İzinli gününde Ebru Tireli’ye saldırdığı belirtilen ve yakınlarına bir şey anlatmayan zanlının 2 gün sonra işe gittiği ifade edildi. Çalışma arkadaşlarının gazete ve televizyonlardaki M.T. ile ilgili haberlere ilişkin sohbetine de katılan D.K.’nın, şüpheli olarak gözaltına alınan M.T. için "Şerefsiz" dediği öğrenildi. Yıllardır beraber çalıştığı çalışma arkadaşları D.K,’nın bir kadına zarar verecek bir yapıya sahip olmadığını, şiddet üzerine herhangi bir söylemine de rastlamadıklarını anlattı.

Teşhise gidemedi

Doktorun talimatıyla geçici bir süre Turgutlu dışında dinlenen Ebru Tireli’nin, rahatsızlığı nedeniyle şüpheli D.K.’yı teşhise gidemediği öğrenildi. Tireli’ye aynı psikolojiyi tekrar yaşamaması için olayla ilgili çıkan gazete ve televizyon haberlerinin izlettirilmediği, sadece asıl saldırganın tutuklandığının sözlü olarak iletildiği belirtildi.