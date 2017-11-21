Hamile kadına tekme davasında taraflar gelmeyince duruşma ertelendi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, 4 aylık hamile Ebru Tireli\'yi (32) parkta spor yaparken dövmek, 14 yaşındaki kız çocuğu Y.Ş.A.\'ya cinsel istismarda bulunmak ve N.Ç. adlı kadına hakaret ve cinsel saldırı suçlarından toplam 26.5 yıla kadar hapis cezası istenen D.K.\'nın (34) yargılandığı davanın beşinci duruşması, bugün görüldü. Mahkeme hakimi, tarafların gelmemesi üzerine duruşmayı 21 Ocak\'a erteledi.

Turgutlu\'nun Ergenekon Mahallesi\'nde yaşayan ve o tarihte 4 aylık hamile olan Ebru Tireli, geçen 7 Aralık\'ta, akşam saatlerinde, evinin yakınındaki Osman Gazi Parkı\'na spor yapmaya gitti. Bu sırada, kırmızı renkli otomobilden inen bir erkek, yanına gelip, \"Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın\" diye bağırdı ve ayağından çıkardığı ayakkabısıyla genç kadının suratına vurdu. Saldırgan, iddiaya göre, dengesini yitirince düşerek, başını kaldırıma çarpan Tireli\'ye yerdeyken, tekme attı. Korkup, gözyaşları döken ve hamile olduğunu söyleyen Tireli\'nin çığlık atması üzerine saldırgan kaçtı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler sonrasında M.T., olayın faili olduğu iddiasıyla yakalanıp, tutuklandı. Üç gün tutuklu kalan M.T., olay saatinde saldırıda kullanıldığı ileri sürülen aracının yerinden hiç hareket etmediğine dair güvenlik kamerası kayıtlarının bulunmasıyla serbest bırakıldı ve hakkında takipsizlik kararı verildi.

M.T.\'nin serbest bırakılmasından sonra polisin çalışması tekrar başladı. Bu sırada, polise başvuran N.Ç. isimli bir kadın, kendisinin de 1 ay önce parka yakın bir bölgede cinsel saldırıya uğradığını anlatarak, eşkal bilgisi verdi. Eldeki delillere göre, araştırmasını sürdüren polisin gözaltına aldığı, Osman Gazi Mahallesi\'nde yaşayan D.K., tutuklandı. Ebru Tireli\'ye saldırmaktan ve hakaret suçlarından toplam 4 yıl, N.Ç.\'ye yönelik hareketinden dolayı da cinsel saldırı ile hakaret suçlarından toplam 14.5 yıl hapis cezasına çarptırılması istenen D.K. hakkında, Turgutlu 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. D.K.\'nın, daha önce 14 yaşındaki Y.Ş.A.\'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında aynı mahkemede 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava da bu dosyayla birleştirildi. Davanın geçen 3 Mart\'ta yapılan üçüncü duruşmasında ifade veren Y.Ş.A., şikayetinden vazgeçti. Sanık D.K., bu duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün yapılan beşinci duruşmaya ise tutuksuz sanık D.K. ve Ebru Tireli katılmadı. Mahkeme hakimi, tarafların yer almaması nedeniyle duruşmayı 21 Ocak 2018 tarihine erteledi.

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