Hamile kadına tekme atan saldırgan hakkında 20,5 yıl hapis istemi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye (32) yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Davut Kahraman (34) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kahraman hakkında Ebru Tireli dışında, Neslihan Ç. adlı kadına yönelik eylemlerinden dolayı da ceza talep edildi. İddianamede Davut Kahraman hakkında hakkında müşteki Neslihan Ç.'ye yönelik olarak hakaret ve cinsel saldırı suçlarından 14 yıla kadar; müşteki Ebru Tireli'ye yönelik olarak da kasten yaralama ve hakaret suçlarından 6.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan Davut Kahraman’ın bir fotoğrafı da ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Ebru Tireli'yi darp ettiği iddiasıyla 3 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Mehmet Tanrıbilen hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

İhbar yakalattı

Milliyet tarafından haberleştirilen iddianameye göre zanlı Davut Kahraman, Ebru Tireli'den önce 11 Kasım'da tacize uğrayan Neslihan Ç.'nin polise yaptığı 'Bu gündemdeki bayanı taciz eden şahıs beni de yaklaşık 1 hafta önce aynı yerde taciz etmişti. XXX plakalı aracı kullanan şahıştı. Bilgi almak isterseniz benimle irtibat kurabilirsiniz' şeklindeki ihbarı neticesinde yakalandı.

Davut Kahraman tarafından taciz edildiğini iddia eden ve Kahraman'ın yakalanmasını sağlayan Neslihan Ç.'nin iddianameye geçen ifadeleri şöyle:



"25 Kasım, akşam saatlerinde evime gidiyordum. Arkamdan bir araç sesi duydum. Yaya kaldırımında olduğum için aracı önemsemedim. Aracın sürücüsü aracın camından sarkarak kalça ve bel kısmıma vurdu. Eliyle mi başka bir cisimle mi vurduğunu fark edemedim. Şahıs bana 'Seni bir daha burada bu saatte görürsem, seni sinkaf ederim' dedi. Plakasını aldım ama korktuğum için polise ihbar etmedim. Daha sonra Ebru Tireli benzer olaya maruz kalınca durumu polislere bildirdim. Bu kişiden şikâyetçiyim."