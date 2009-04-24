Hamile kadına arabayla çarpıp gasp ettiler

Samsun’da hamile bir kadına otomobille çarpıp parasını çaldıkları iddiasıyla aranan iki kişiden biri yakalandı.



Samsun'da hamile kadına otomobille çarptıktan sonra çantasını alıp kaçtığı öne sürülen 2 kişiden biri yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Elif T'ye (18) daha önceden tanıdığı Serkan G. ve Filiz G'nin bulunduğu 55 BD 712 plakalı otomobil çarparak olay yerinden uzaklaştı.



Elif T, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede ifadesine başvurulan Elif T'nin, yere düşmesinin ardından araçtan inen Serkan G'nin 900 TL ve bir cep telefonu ile ilaçlarının bulunduğu çantayı alıp kaçtığını belirtmesi üzerine polis çalışma başlattı.



Zanlılardan Serkan G'nin yakalandığı, Filiz G'nin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.



Hamile olduğu öğrenilen Elif T. ve karnındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

