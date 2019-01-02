Hamile kadın traktörle dereden geçirilip, hastaneye ulaştırıldı

Mehmet SEZGİN / SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde doğum sancıları tutan Semiha Aytar (43), çağrılan ambulans sağanak nedeniyle taşan dereden geçemeyince, traktörle ambulansa ulaştırıldı. Aytar, hastanede bir kız bebek dünyaya getirdi.

Siverek\'e 55 kilometre uzaklıkta bulunan Sedef Mahallesi\'nde yaşayan 9 aylık hamile Samiha Aytar’ın doğum sancıları tuttu. Yakınları hemen 112 Acil\'i arayarak ambulans istedi. Ancak gelen ambulans, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle taşan dereyi geçmedi. Bunun üzerine Semiha Aytar, mahalle sakinleri tarafından bindirildiği traktörle dereyi geçirilerek, ambulansa götürüldü. Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülen Aytar, doğum yaparak kız beğeğini kucağına aldı.

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