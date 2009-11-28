Hamile kadın öldü, mahalleli yolu kapadı

Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü. 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adana, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil Karataş Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan Dilek Çalım'a (18) çarptı. Hamile olduğu öğrenilen Çalım, çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti.

Çalım'ın düzenlenen cenaze töreni sonrasında mahalle sakinleri olayın meydana geldiği bölgede yolu trafiğe kapattı. Aynı bölgede çok sayıda ölümlü kaza olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi. Jandarma ekiplerinin ikna çabalarına tepki gösteren mahalle sakinleri, bazı çöp konteynerlerini de yola devirerek barikat kurdu.

Adana Valisi İlhan Atış'ın olay yerine gelmesini isteyen mahalle sakinleri ile eylemlerinden vazgeçmeleri için uzun süre ikna etmeye çalışan Jandarma ekipleri arasında zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Bunun üzerine olay yerine gelen Vali Vekili Fikret Deniz, vatandaşlar ile görüşerek yolun açılmasını sağladı.

Öte yandan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Sarıbey Köyünden Turgutlu yönüne ilerleyen Halil İbrahim Çakal yönetimindeki 35 PLZ 65 plakalı motosiklet, köyün çıkışından 500 metre sonra, önünde bulunan başka bir motoru geçmek istedi. Geçiş esnasında aşırı hızlı olan motosiklet karşıdan gelen Hüseyin Onur Toköz yönetimdeki 45 N 2274 plakalı otomobile çarptı. Çakal, çarpmanın etkisi ile yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kanaldan çıkarılan Çakal, yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.