Hamile kadın arbaletle öldürüldü, çocuğu kurtarıldı

T24 Haber Merkezi

8 aylık hamile olan Sana Muhammed bir arbaletle vurulup öldürüldü. Hayatını kaybeden Muhammed'in karnındaki bebek doktorların çabası sayesinde kurtarıldı.

Londra polisi cinayetin Muhammed'in eski eşi Ramanodge Unmathallegadoo tarafından işlendiğini ve katilin tutuklandığını açıkladı. Unmathallegadoo perşembe günü tekrar hakim karşısına çıkacak. Sana Muhammed'in evli olduğu Imtiaz Muhammed'in söylediğine göre katil evlerinin bahçesinde saklandı ve ardından Sana'yı beş çocuğunun önünde vurdu.

CNN International'da yer alan habere göre Muhammed'i vuran ok bebeği çok az bir farkla ıskaladı ve doktorlar doğum için Muhammed'i ameliyata aldığında ok hala anneye saplıydı.