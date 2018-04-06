Hamile hırsızlık şüphelisi ve arkadaşı yakalandı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA\'da \'hırsızlık\' suçundan 15 kaydı olan, 3 aylık hamile Sevgi B. (24) ve 10 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nazik G. (39), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

27 Mart\'ta merkez Seyhan ilçesindeki Gürsel Paşa Mahallesi\'ndeki bir evden 100 gram altın, 5 bin lira para, 2 diz üstü bilgisayar ve 1 televizyon, 2 kadın tarafından çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip hırsızlığı çok sayıda kaydı bulunan Nazik G. ve Sevgi B.\'nin yaptığını belirledi. Polis, kısa sürede 2 kadını, iddiaya göre başka bir hırsızlığa giderken üzerlerinde büyük boy 2 tornavida ile yakaladı. Adana, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bingöl, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye gibi birçok ilde hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 kadın gözaltına alındı.

Polis, güvenlik kameraları kayıtlarında olay günü Sevgi B.\'nin başında olduğunu tespit ettiği tokayı, yakalandığında da taktığını belirledi. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme, 3 aylık hamile olan Sevgi B.\'ye ev hapsi cezası verirken, Nazik G. tutuklandı.



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