'Hamile' haberleri doğru çıktı

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni-Sarkozy'nin hamile olduğuna dair söylentiler nihayet doğrulandı.







Carla Bruni-Sarkozy'nin kayınpederi Pal Sarkozy, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, gelininin hamile olduğuna dair haberlerin doğru olduğunu söyledi.

Pal Sarkozy, oğlu ve gelininin bebeğin cinsiyetini önceden öğrenmek istemediklerini, ancak kendisinin, bebeğin "bir kız ve Carla kadar güzel olacağından emin olduğunu" sözlerine ekledi.

Carla Bruni-Sarkozy'nin hamile olduğuna dair haberler son haftalarda Fransız cemiyet dünyası basınının manşetlerinden inmiyordu.



26 Nisan'da öğrendiği yazılmıştı

Fransız cemiyet dünyası dergilerinden GALA, geçen haftaki sayısında Carla'nın Ekim ayında doğuracağı ve ikizlerinin olacağı iddiasını ortaya atmıştı. Dergi, Fransız "first-lady"nin hamileliğini resmi olarak 26 Nisan'da Paris'in Odeon semtinde bulunan ekografi merkezinde öğrendiğini de yazmıştı.

Carla'nın Şubat ayından sonra, vücuda yapışan giysileri ön plana çıkaran geleneksel giyiniş tarzını terk edip, hamileliğine uygun kıyafetler giymeye başladığının gözlemlendiğine işaret eden GALA, "first-lady"nin 22 Nisan'da Paris'teki bir mağazadan hamile kadınlar için dizayn edilmiş özel giysiler satın aldığını da aktarmıştı.

Carla'nın doğuracak olmasının Fransız Cumhurbaşkanlığında protokol endişesi yarattığını da yazan dergi, Nicolas Sarkozy'nin bu yılın ikinci yarısından itibaren gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimi için kampanyada olacağını, ancak first-lady'nin kampanyada yer alamayacağını ve bu nedenle kendisine yeni bir rol arandığını da öne sürmüştü.

GALA'ya konuşan IPSOS kamuoyu araştırmalar enstitüsü başkanı Jean-Marc Lech ise Carla'nın hamileliğinin Nicolas Sarkozy'nin oylarının artmasına yaramayacağı, aksine ters etki yapabileceği öngörüsünde bulundu. Lech, Fransızların, hamilelik değil, "hamileliğin olası art niyetlerini sorgulayacakları" görüşünü savundu.



