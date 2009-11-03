Hamile eşini öldüren sanığa 20 yıl hapis

Antalya'da balıkçılık yapan ve geçen yıl Kasım ayında kendisini aldattığını ileri sürdüğü yedi aylık hamile eşini beş yerinden bıçaklayarak öldüren sanık Suat Dalgakıran, ağır tahrik indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da bir süre ayrı yaşadığı, daha sonra yeniden bir araya geldiği 7 aylık hamile eşi Fatma Dalgakıran'ı (22), geçen yıl 15 Kasımda Muratpaşa Mahallesi 564 sokaktaki evlerindeki tartışma sırasında 5 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık Suat Dalgakıran (29), karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı mütalaasını yineleyerek, sanığın 7 aylık hamile eşini öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

-AVUKATIN İLGİNÇ SAVUNMASI-

Sanık avukatı Binnur Türkoğlu esas hakkındaki savunmasında, yargılamanın tüm aşaması ve tanık anlatımlarıyla ölen Fatma Dalgakıran'ın, eşini aslında hiç sevmediğinin ve aldattığının anlaşıldığını öne sürerek, ''Maktul, evlerindeki yatak odasında da başka bir erkekle birlikte olmuştur. Ben erkek değilim ama erkek olsaydım, yatağımda başka bir erkeği affetmezdim'' diye konuştu.

Suat Dalgakıran'ın 4-5 yaşlarında kızının bulunduğunu, kızının babasına ihtiyaç duyduğunu dile getiren avukat Türkoğlu, verilecek cezada ağır tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti.

Avukat Türkoğlu, mahkeme heyetine, ''Ben de 12 yaşımdan bu yana babasız büyüdüm. Bu olayda ölenin aldatması nedeniyle ağır tahrik vardır. Siz de Türk erkeğisiniz. Kararı siz erkeklere bırakıyorum. Ben bir kadınım, bu dava benim değil, sizin davanız'' diye seslendi.

Avukatın ilginç savunmasının ardından söz verilen sanık Suat Dalgakıran da, Mahkeme Başkanı Mustafa Zeki Söğüt'ün, ''Madem aldattı, neden boşanmadın?'' sorusu üzerine, olay tarihinden önce aldatılma duyumları aldığını ve bu nedenle eşiyle ayrı yaşadığını belirterek, daha sonra eşinin mesaj atarak çağırdığını ve kendisini sevdiğini söylediğini ileri sürdü.

Bu görüşmenin ardından da eşini affettiğini ve Antalya'daki evlerine getirdiğini dile getiren Dalgakıran, ''Beni aldattığını kendisinden hiç duymamıştım. Antalya'ya geldiğimizde beni aldattığını söyleyince şuurumu kaybettim. Pişmanım'' diye konuştu.

Mahkeme heyeti kısa aranın ardından verdiği kararda, sanık Suat Dalgakıran'ı, 7 aylık hamile eşini öldürmek suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, ancak ağır tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıl hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle de indirim uygulayarak, sanık Suat Dalgakıran'ı 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın, indirim uygulanarak 20 yıla düşen hapis cezasını duyarak gülümsediği ve duruşma salonundaki yakınlarıyla selamlaştığı gözlendi. Bazı sanık yakınlarının ise cezayı çok bularak koridorda baygınlık geçirdiği görüldü. Sanık yakınları, adliye bahçesinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çalışırken, polis tarafından uzaklaştırıldı.

Antalya'da balıkçılık ve yaz aylarında da garsonluk yapan Suat Dalgakıran'ın, karnı, göğsü ve bacağından 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladığı 7 aylık hamile eşi Fatma Dalgakıran kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, ölümünden hemen önce kurtarılan ve kuvöze alınan karnındaki bebeği ise bir kaç saat sonra hayatını kaybetmişti.

Fatma-Suat Dalgakıran çiftinin olaydan önce de birkaç kez ''aldatma'' tartışması yüzünden kavga ettikleri, olaydan bir ay önce yaşanan kavga nedeniyle de karakolda ifade verdikleri ortaya çıkmıştı. Cinayetin, çiftin kız çocuklarının gözü önünde işlendiği de belirlenmişti.