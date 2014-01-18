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Yaşam

Hamile eşini kaybeden adam evini yaktı

Karnında bebeği ile ölen eşinin acısına dayanamayan 35 yaşındaki Levent E. evini ateşe verdi

18 Ocak 2014 16:28

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde geçen ay karnında bebeği ile ölen eşinin acısına dayanamayan çiftçi 35 yaşındaki Levent E., girdiği bunalım sonucu evini ateşe verdi. Ev kullanılmaz hale gelirken, Levent E., Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Cihan Kaya'nın aktardığına göre, iki çocuk annesi 27 yaşındaki Mehtap E., geçen 15 Aralık'ta, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğum servisine yatırılan 7,5 aylık hamile kadının durumun daha da kötüleşmesi ve ateşinin yükselmesi üzerine yoğun bakım ünitesi olmadığı için Fethiye Devlet Hastanesi'nde sevk edildi. Mehtap E., burada doktorların müdahalelerine rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

11 yıllık eşi ve kucağına almayı beklediği bebeğinin ölümüyle bunalıma giren Levent E., 10 ve 4 yaşındaki iki çocuğunu babaannelerine bırakıp, Kavakarası Köyü'ndeki eve gitti. Levent E. tek katlı müstakil evi ateşe verdi. Komşularının haber vermesi üzerine gelen itfaiye ve jandarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen alevler tüm evi sardı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çaba sonucu yangını söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Kendini yerden yere atan ve duvarları yumruklayarak kendini de yaralayan Levent E., jandarmalar tarafından güçlükle sakinleştirilip, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan ve psikolojik sorunları bulunan Levent E.'nin tedavisine başlandı.

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