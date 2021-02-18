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Hamile eşini döverek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

18 Şubat 2021 15:44

Konya'da hamile eşi Halidiye El Hamit'i hortumla döverek öldüren Mahmud El Hüseyin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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