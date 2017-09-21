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Hamile eşini boğarak öldüren Suriyeli kocaya müebbet hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 7 aylık hamile eşi 25 yaşındaki Fatma El Muhammed'i boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan aynı yaştaki Suriyeli Ahmet El Hasan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

21 Eylül 2017 15:32

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 7 aylık hamile eşi 25 yaşındaki Fatma El Muhammed\'i boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan aynı yaştaki Suriyeli Ahmet El Hasan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Merkez Kocasinan İlçesi\'ne bağlı Yeşilmahalle, Kayalı Sokak\'ta geçen 17 Şubat\'ta meydana gelen olayda, 2 yıllık eşi 7 aylık hamile Fatma El Muhammed\'i elleriyle boğarak öldürmekle suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ahmet El Hasan, 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı. Kavga ettiği eşini bayıltana kadar dövdüğü ve sonrasında boğduğu iddia edilen Ahmet El Hasan, mahkemede yaptığı savunmada, \"Organize sanayi bölgesinde çalışırım. Savaştan kaçıp Türkiye\'ye sığındık. Eşimin Türk biriyle ilişkisi vardı ve ben onları evimizdeki yatakta bastım. Beni görünce kaçan sevgilisinin peşine düştüm. Ancak yakalayamadım. Eve döndüğümde Fatma\'nın kaçmak istediğini gördüm. Bayıltana kadar dövdüm. Kesinlikle boğazını sıkmadım. Daha sonra çalıştığım fabrikanın barakasında saklandım. Suriye\'ye gitmek için otogarda beklerken polisler beni yakaladı\" dedi.
Yapılan incelemede Ahmet El Hasan\'ın, olayda üzerindeki şüpheyi dağıtmak için evini dağıttığı, eşinin elbiselerini ve çamaşırlarını çıkardığı ve kapı kilidini kırdığı ortaya çıktı. Mahkeme heyeti yargılama sonunda sanık kocaya, \'hamile olduğu bilinen kadını öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

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