Hamile eşini 8 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Birlikte koltuğun üzerine düştük' dedi (2)- Yeniden

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA’da, Nurettin Atasever (52), tartıştığı 8 aylık hamile eşi İsmanperi Atasever’i (35) 8 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın, yaşamını yitirirken, karnındaki bebeği de kurtarılamadı. Olayın ardından tutuklu yargılanan Atasever, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada, eşinin kendisine bıçakla saldırdığını söyleyerek, \"Elinden bıçağı almak isterken, birlikte koltuğun üzerine düştük. Sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım\" dedi.

Olay, geçen Eylül ayında, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. İkinci evliliğini yapan işçi emeklisi Nurettin Atasever ile üçüncü evliliğini yapan 8 aylık hamile eşi İsmanperi Atasever arasında, kadının önceki eşinden olan oğlu Muhammed’in (3) bakımıyla ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen İsmanperi Atasever, eşini bacağından bıçakladı. Bunun üzerine Nurettin Atasever, bıçağı eşinin elinden alarak, iddiaya göre, hamile eşine art arda 8 kez sapladı. Ağır yaralı olarak Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan hamile kadın ve karnındaki erkek olduğu öğrenilen bebeği, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Atasever, yaralı bacağını tedavi ettirmek için gittiği Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Atasever, tutuklanarak, cezaevine konuldu. Otopsinin ardından cenazesini kimse almayınca, İsmanperi Atasever, Bursa’daki kimsesizler mezarlığında defnedildi.

Bursa 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Nurettin Atasever hakkında, ‘8 aylık hamile eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına ilk kez çıkan Atasever, “Olay akşamı, evde çay içiyorduk. Eşimin ilk evliliğinden olan oğlu Muhammed’i seviyordum. Çocuk, birden kalkıp, annesinin kucağına gitti. Eşim de Muhammed’in boynundaki kızarıklığı görünce, ‘Sen bu çocuğa bir şey mi yaptın?’ diye tepki gösterdi. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce, bana bıçakla saldırdı. Sol bacağımdan yaralandım. Elinden bıçağı almak isterken, birlikte koltuğun üzerine düştük. Sonrasını hatırlamıyorum. Koltuktan kalktığımda, her yer kan içerisindeydi. Pişmanım” dedi.

Mahkeme, eksik evrakın tamamlanması, ölen kadının yakınlarının tespit edilmesi ve tanıkların dinlenmesine karar verip, duruşmayı aralık ayına erteledi.



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