Hamile eşine ve 15 yaşındaki bir çocuğa işkenceyle fuhuş yaptıran adam gözaltına alındı!

Adana polisi, eşine hamileyken ve doğumdan sonra işkenceyle fuhuş yaptırdığı ileri sürülen kocayla birlikte kardeşini ve babasını gözaltına aldı. İki kardeşin yurtta kalan 15 yaşındaki bir kız çocuğunu eroine alıştırıp daha sonra da uyuşturucu vaadiyle fuhuş yaptırdığı belirlendi. Gözaltına alınan babanın da bir kadına fuhuş yaptırdığı ileri sürüldü

DHA'da yer alan habere göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 21 Ekim 2015 de eşi Asiye Ç. (24)'ye fuhuş yaptırmaktan cezaevine giren Mehmet Ç. (27)'nin Asiye Ç.'nin şikayetinden vazgeçmesi üzerine şubat ayında cezaevinden çıktığı ve eşi ile birlikte 15 yaşında yurtta kalan Y.B.K.'ya da zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı.

Ahlak polisi, ihbar üzerine Mehmet Ç.'yi takibe başladı. Yapılan takip sonucu Mehmet Ç.'nin eşine, kardeşi Yakup Ç. (29)'nin ise yurtta kalan sevgilisi Y.B.K.'ya fuhuş yaptırdığını tespit etti. Polis, araştırmayı derinleştirdiğinde hurdacılık yapan babaları Ekrem Ç. (52)'nin de Rabia Ç. (29) isimli bir kadına fuhuş yaptırdığını belirledi.

Yapılan tespitlerin ardından polis, operasyon için savcılıktan izin aldıktan sonra müşteri kılığına girerek Yakup Ç.'yi arayıp fuhuş amaçlı iki kadın istedi. 200 lira para karşılığında anlaşan polis, Yakup Ç.'nin verdiği adrese gitti. Eve giren polis daha önce seri numarası alınmış paraları kadınlara verdikten sonra polis olduğunu söyleyip iki kardeşi daha sonra da babalarını gözaltına aldı.

"HAMİLEYKEN SÜREKLİ FUHUŞ YAPTI, BEBEĞİ BİR HAFTA KOMADA KALDI"

Emniyete zanlılarla birlikte mağdurlar da getirildi. Mehmet Ç.'nin eşi Asiye Ç.'nin ifadeleri kan dondurdu. Asiye Ç., eşinin kendisine hamileyken fuhuş yaptırdığını belirterek, "Ben fuhuş yapmak istemeyince beni dövdü şiddet uyguladı. En son bana fuhuş yaptırmaktan yakalandı. O cezaevine girdi ben de sığınma evine girdim. Bir süre sonra doğum yaptım. Ancak bebeğim bir hafta komada yoğun bakımda kaldı. Doktor hamileyken çok fazla cinsel ilişkiye girdiğim için bebeğin yoğun bakımda kalmak zorunda kaldığını söyledi. Eşim 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra bana sığınma evindeyken haber yolladı. Bana bir daha fuhuş yaptırmayacağını kendisinin çalışacağını kağıt toplayacağını çocuklara bakacağını söyledi. Ben buna inanıp 3 çocuğum var babasız büyümesin diye şikayetimden vazgeçtim. Bunun sonucunda eşim çıktı. Bende sığınma evinden çıkıp eve geldim. Eve gittiğimde yurtta kalan 15 yaşındakız ile kaynım Yakup eroin ve içki içiyorlardı. Kıza da eroin, kokain karşılığında fuhuş yaptırıyorlardı. Bu kız varken bana fuhuş yaptırmadılar. Bir süre sonra kız uyuşturucuoperasyonunda yakalanınca ona fuhuş yaptıramaz oldular. Bunun üzerine eşim bana fuhuş yaptırmak istedi. Ben kendisine daha yeni doğum yaptım yaram iyileşmedi dedim ama beni döverek fuhuş yaptırdı. Kayınbabam ise yanındaki kadına fuhuş yaptırıyordu."

15 yaşındaki Y.B.K ise, Mehmet ve Yakup'un kendisine müşteri bulduğunu, uyuşturucu bağımlısı olduğu için eroin alabilmek için onların bulduğu erkeklerle fuhuş yaptığını söylediği belirlendi.

Kayınbaba Ekrem Ç.'nin fuhuş yaptırdığı kadın Rabia Ç.'nin ise ifadesinde Ekrem Ç.'nin kendisini fuhuş yapmak istediği müşterilere götürdüğü, kendisine müşteri bulduğunu söylediği öğrenildi.

Mağdur kadınlar, ifadelerinin ardından bırakıldı. Zanlılar ise bu suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.