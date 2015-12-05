Hamile eşine şiddet uygulayan adam bebeğin ölümüne de sebep oldu

İstanbul Beyoğlu’nda üç ay önce evlendiği Neşe K.’yı döverek altı haftalık bebeğinin karnında ölmesine neden olan Murat K., Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, 40 yaşındaki Murat K. geçen hafta tartıştığı hamile eşi 35 yaşındaki Neşe K.’yı dövüp evden kaçtı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alınan Neşe K.’nın altı haftalık hamile olduğu tespit edilirken doktorlar bebeğin kalp atışlarını duyamadı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Neşe K., bugün kontrol için Fatih’te özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan incelemelerde kadının karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, Murat K.’yi bu akşam saatlerinde gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Murak K. daha önceden ‘tehdit‘ ve ‘yaralama‘ suçlarından polise geliş kaydı bulunduğu belirtildi.