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Yaşam

Hamile eşi için topladığı meyvelerin parasını ağaca astı, "Helal et" dedi

"Hayırlı bayramlar abi, kayısı ve erikten aldık; hakkını helal et"

07 Temmuz 2016 19:19

Bursa’da meyve tarlalarından geçerken hamile eşi için erik ve kayısı alan bir vatandaş, parasını da ağaca astı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; olay, Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde yaşandı. Yolculuk esnasında meyve tarlalarının içinden geçen bir vatandaş, eşinin aşermesi sonucu erik ve kayısıdan almak istedi. Tarlada kimseyi göremeyen duyarlı vatandaş, eşi için topladığı meyvelerin parasını yazdığı not ile birlikte ağaca astı. Tarlaya gelen mülk sahibi ise 'Hayırlı bayramlar abi. Kayısı ve erikten aldık. Hakkını helal et. Eşim hamile' notu ile birlikte 5 lirayı görünce şaşırdı.

"Hakkını helal ettiğini" söyleyen meyvelerin sahibi ise doğacak çocuklarını analı babalı büyütmeleri temennisinde bulundu.

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