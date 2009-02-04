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'Hamile değilim, şaka yaptım'

Seda Sayan hamile olduğu yönünde çıkan haberler için 'hamile değilim, şaka yaptım' dedi

04 Şubat 2009 02:00

Seda Sayan'ın hamilelik haberinin şaka olduğu anlaşıldı. 

Seda Sayan: Hamileyim

Hürriyet'in haberine göre; Sayan, geçtiğimiz hafta sonu evliliğinin birinci yılını kutlamak için eşi Onur Şan ile gitttiği Uludağ'da 'Hamile misiniz?' sorusuna şu yanıtı vermişti: Evet hamileyim, Adını kız olursa Seda Naz, erkek olursa Yiğit Onur koyacağız'. Seda Sayan, bugün bunun şaka olduğunu belirterek "Bana sürekli bu soruyu soruyolar. Ben de çok sıkıldım ve ' Evet hamileyim' dedim. Ama bu sözlerimin sonunda bunun şaka olduğunu söyledim. Ayrıca ben hamile olsam , kendi programında söylerim. Bunun ekmeğini kendim yerim. Son kez söylüyorum. Şu anda çocuk düşünmüyoruz. Zaten hamile kalsam bile 3 ay nazar değmesin diye kimseye söylemem." dedi.

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