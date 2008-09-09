Hamile bırakan refakat!

Malatya’da hastanede yatan hastasının yanında refakatçi kalan evli H.Ö.(27), 2.5 ay önce hastane koridorunda adının Murat olduğunu söyleyen bir gençle tanıştı.

Evli olduğunu, ancak eşiyle sorun yaşadığını ve boşanmak istediğini anlatan H.Ö. ile Murat arasında iddiaya göre yakınlık doğdu. Murat da, boşandığı takdirde kendisiyle evleneceğini söylediği H.Ö. ile boş bir hasta odasında cinsel ilişki kurdu.

Adının dışında herhangi bir kimlik ya da adres bilgisi vermeyen Murat, daha sonra ortadan kaybolurken, hastası taburcu olan H.Ö. de hastaneden ayrıldı.

Birkaç gün önce baş dönmesi, mide bulantısı ve benzeri şikâyetlerle hastaneye giden H.Ö.’nün yapılan kontroller sonucu 2.5 aylık hamile olduğu anlaşıldı. H.Ö. bunun üzerine polise başvurarak başına gelenleri anlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

