Hamile avukata 10 erkeğin arasında elle üst arama!

Sivas Barosu avukatlarından Gülbahar Koçak ve Eda Moroğlu, ceazevinde müvekilleriyle görüşme yaptıkları sırada, müvekkillerine ajandalarından not gösterdikleri iddiasıyla önce ajandalarına el konulduğu ardından araçları, evleri ve işyerlerinin arandığı savunuldu. Gülbahar Koçak, "Adli kollukça kapalı olmayan ve yaklaşık 10’a yakın erkeğin bulunduğu bir alanda, kaba üst araması olarak nitelendirilemeyecek şekilde üst aramalarımız yapılmış, bu esnada 29 haftalık gebe olan benim kazağım kaldırılmış şahsımın onuru rencide edilmiştir" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği’nden avukat Aytaç Ünsal, 2 kadın avukatın 3 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldığını belirtti.

Sivas Barosu avukatlarından Gülbahar Koçak ve Eda Moroğlu, Türkiye Barolar Birliği’ne yazdıkları dilekçede, 6 Ocak günü Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda müvekkilleriyle görüşme yaptıkları sırada 2 cezaevi müdürü ve yaklaşık, 10 infaz koruma memurunun görüşme odasına girerek görüşmeyi sona erdirdiğini ve ajandalarına el koymak istediğini belirtti.

"Kendilerini tutuklatmasınlar"

Müdüre yasal mevzuatı ve OHAL’de çıkan KHK’yı hatırlatan avukatlar, ajandalarını değil sadece görüşmeye ilişkin notları verebileceklerini ve savcının talimatını görmek istediklerini söyledi. Savcı ile görüşen cezaevi müdürünün, “Savcı bana kendilerini tutuklatmasınlar dedi” diye beyanda bulunduğunu ifade eden avukatlar, ajandalarını tutatanak ve mühürlü zarfla teslim ettikleri belirtti.

Hamile avukata üst araması

Avukat Koçak, hamile olmasına karşın kaba üst aramasından geçirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Adli kollukça kapalı olmayan ve yaklaşık 10’a yakın erkeğin bulunduğu bir alanda, kaba üst araması olarak nitelendirilemeyecek şekilde üst aramalarımız yapılmış, bu esnada 29 haftalık gebe olan benim kazağım kaldırılmış şahsımın onuru rencide edilmiştir. Akabinde bizim beyanımız üzerine cezaevi dışındaki otopakta bulunan aracımız ve araç içindeki kol çantalarımız aranmıştır. Sonrasında işyerimizde yapılan aramada da hukuka aykırı olarak meslek sırrı niteliğindeki belge ve materyallere rızamıza aykırı olarak el konulmuştur.Tamamen kasti olarak eşimin akrabaları olan 3. şahıslara ait evde mesleki itibarım ve onuruk rencide edilerek şahsıma karalama adına arama yapılmış tarafıma değil, 3. şahıslara ait olduğu aleni olan birçok materyale faturaları ibraz edildiği halde el konulmuştur.Aynı esnada Avukat Ede Moroğlu’nun evinde yapılan aramada, yine 3. şahıslara ait metaryallere el konuymuştur. Tüm bu el koyma işlemleri imaj tespitine dair bir ön inceleme işlemi dahiyapılmadan ve tutanak tanzim edilmeder gerçekleştirilmiştir. ”

Avukat Aytaç Ünsal ise 3 gün keyfi olarak gözaltında tutulduklarını ve daha sonra serbest bırakıldıklarını belirtti. Ünsal, son dönemde avukatların gözaltına alınarak, tutuklanarak, darp edilerek susturulmak ve sindirilmek istendiğini söyledi. Ünsal, Türkiye Barolar Birliği’nden avukatların karşılaştıkları hukuksuzluklar konusanda daha etkin mücadele yürütmeye çağırdı.