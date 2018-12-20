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Spor

Hameenlinna - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

İSTANBUL (DHA) -  SALON: Elenia Areena HAKEMLER: Olivier Guillet (FRA), Salvis Kurtiss (LAT) HAMEENLINNA: Heikkiniemi, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Principato, Porsanger (L), Laukkanen

20 Aralık 2018 01:32

İSTANBUL (DHA) - 
SALON: Elenia Areena
HAKEMLER: Olivier Guillet (FRA), Salvis Kurtiss (LAT)
HAMEENLINNA: Heikkiniemi, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Principato, Porsanger (L), Laukkanen.
ECZACIBAŞI VİTRA: Ezgi, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), Dilara (L), Güldeniz, Meliha, Merve.
SETLER: 0-3 (11-25,20-25,16-25)
SÜRE: 66 dakika (19,26,21)

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2\'nci hafta maçında Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Finlandiya ekibi Hameenlinna\'yı 3-0 yendi. Finlandiya\'nın Hameenlinna kentinde bulunan Elenia Arena\'da Eczacıbaşı VitrA, 25-11, 25-20 ve 25-16\'lık setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. 

(FOTOĞRAFLI)

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