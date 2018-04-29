T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Hamedan'ı karıştıran 'İranlı Messi' karakola götürüldü

İran'ın Hamedan kentinde, ünlü Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'ye çok benzeyen Reza Parastesh ile o kadar çok kişi fotoğraf çektirmek istedi ki, kaosa engel olmak isteyen polis öğrenciyi karakola götürüp, aracına el koydu.

29 Nisan 2018 20:30

İran'ın Hamedan kentindeki bir öğrenci, ünlü Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'ye olan benzerliğinin kentteki yaşamı felce uğratması nedeniyle karakola götürüldü.

Messi'ye çok benzeyen Reza Parastesh ile o kadar çok insan resim çektirmek istedi ki, polis yaşanan kaosa engel olmak için Parastesh'i karakola götürüp, aracına el koydu.

Birkaç ay önce, Parastesh'in babası oğlunun Messi'nin giydiği 10 numaralı Barcelona formasıyla fotoğraflarını çekti.

25 yaşındaki öğrenci daha sonra, sakalını ve saçını Messi gibi kestirmeye başladı.

Daha sonra da memleketi Hamedan'daki birçok kişi kendisiyle fotoğraf çektirmeye çalıştı.

Parastesh AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "İnsanlar beni İranlı Messi olaak görüyor ve benden onun yaptığı her şeyi taklit etmemi istiyorlar. Bir yere gittiğimde gerçekten şoke oluyorlar. Beni gördüklerine mutlu olduklarında ben de gerçekten mutlu oluyorum ve bu mutluluk bana büyük enerji veriyor" dedi.

Medyanın da yoğun ilgi gösterdiği Parastesh, mankenlik teklifleri de almaya başladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HamedanArjantinliLionel MessiReza ParasteshParasteshMessiBarcelonaParastesh AFP Haber AjansıBirBeni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24