Hamdu Sena'nın köpeği 'Karabaş' öldü, 4 yavruya o 'anne' oldu

Arzu ERBAŞ/İKİZDERE, (Rize), (DHA)- RİZE\'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da Ankara’da konuk ettiği Hamdu Sena Bilgin (13), doğum yaparken ölen köpeği \'Karabaş\'ın acısını yaşadı. Hamdu Sena, \'Karabaş\'ın dünyaya getirdiği 4 yavruyu şırınga ile süt doldurduğu steril eldivenin uçlarını deldiği parmaklıklarından emzirerek besliyor. Hamdu Sena, \"Onlara anneleri gibi bakıyorum. Büyüyecekler ve bu yaylalarda birlikte çobanlık yapacağız\" dedi.

Hayvanlarla kurduğu yakın bağla dikkati çeken Hamdu Sena, okulların tatil olmasıyla birlikte bu yaz dönemini de ailesiyle birlikte göç ettikleri yaylada geçiriyor. Yaylaya kendi adını veren ve hayvanları ile vakit geçiren, bakımlarını yapan, inekleri sağan Hamdu Sena, büyük bir acı yaşadı. Hamdu Sena\'nın yaylada, 4 yavru dünyaya getiren Karabaş adlı köpeği doğumdan bir süre sonra öldü. Köpeğini kaybetmenin acısını yaşayan Hamdu Sena, 4 yavrunun bakımını üstlendi. Yavruları şırınga ile süt doldurduğu steril eldivenin uçlarını deldiği parmaklıklarından emzirerek besleyen Hamdu Sena, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Yavrularla vakit geçiren, onlarla oynayan Hamdu Sena\'ya çoban köpeği Tomi eşlik ediyor. Hamsu Sena, yavrulardan birine ise ölen köpeği Karabaş\'ın adını verdi.

\'ONLARA ANNELERİ GİBİ BAKIYORUM\'

Karabaş\'ın ölümüne çok üzüldüğünü anlatan Hamdu Sena, onları annelik yaparak büyüteceğini söyledi. Hamdu Sena, \"Karabaş, doğumdan bir hafta sonra öldü. 4 tane yavrumuz var. Çok küçükler. Yavruların babası Tomi ile birlikte onları besliyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Yeni doğan keçi yavrusunu kurtarmak için benimle birlikte mücadele veren Tomi şimdi kendi yavrularını kurtarmaya çalışıyor. Öksüz kalan 4 yavruyu emzirmek için \'steril eldiven\'li yöntem buldum .Onlara anneleri gibi bakıyorum. Büyüyecekler ve bu yaylalarda birlikte çobanlık yapacağız\" dedi.

NE YAŞANMIŞTI?

Hamdu Sena Bilgin\'in yaşadıkları, geçen yıl şubat ayında köyünde keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak, eve dönen Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da \'Tomi\' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü. Bu sırada, 15 yaşındaki Ali Rahman da kız kardeşinin bu zorlu yolculuğunu fotoğrafladı. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, binlerce takipçi tarafından beğenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen yıl davet ettiği Hamdu Sena\'yı Ankara\'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda konuk etti. Babası Atilla Bilgin ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ndeki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna yöresel kıyafetle katılan Hamdu Sena, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a tereyağı ve bal da hediye etmişti.

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