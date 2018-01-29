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Hamdu Sena, hasta buzağıyı yatağına aldı

Muhammet KAÇAR/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen Hamdu Sena Bilgin (12), hasta buzağıyı yatağına aldı

29 Ocak 2018 17:24

Muhammet KAÇAR/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE\'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen Hamdu Sena Bilgin (12), hasta buzağıyı yatağına aldı.  
İkizdere\'ye 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar köyünde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin’in 5\'inci sınıf öğrencisi kızı Hamdu Sena Bilgin’in yaşadıkları, keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak, eve dönen Hamdu Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da \'Tomi\' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü. Bu sırada, Ali Rahman (15) da kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, beğenildi.
YENİ FOTOĞRAFLARI BEĞENİ TOPLUYOR
Hamdu Sena, sosyal medyadaki son paylaşımında ise hasta buzağıyı yatağına aldığı fotoğrafına yer verdi. ‘Buzağım hasta, bugün birlikte yatma kararı aldık’ notuyla soysal medya üzerinden paylaşılan fotoğraf, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi. 
Hamdu Sena’nın hayvanlarla geçirdiği anları yansıtan fotoğraf kareleri de yine sosyal medyada ilgi görüyor. 

FOTOĞRAFLI

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