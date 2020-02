Hamdu Sena, aç kalan kedileri mangalda et ve sucukla besledi

Arzu ERBAŞ/İKİZDERE, (Rize), (DHA)- RİZE\'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da Ankara’da konuk ettiği 7\'nci sınıf öğrencisi Hamdu Sena Bilgin (13), bu kez de kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kedileri mangalda et ve sucuk pişirerek besledi.

İkizdere\'ye 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar köyünde yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin’in kızı olan Hamdu Sena Bilgin\'in geçtiğimiz yıl doğum yapan bir keçiyi sırtına aldığı fotoğrafı sosyal medyada yayılmıştı. Geçen yıl evinden doğum yapan keçiyi sırtına alan, yavrusunu da \'Tomi\' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü. Bu sırada, 15 yaşındaki ağabeyi Ali Rahman da Hamdu Sena\'nın fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, beğenildi.

BU KEZ DE KEDİLERE MANGALDA ET PİŞİRDİ

Hayvan sevgisi ile tanınan Hamdu Sena bu kez kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kediler için harekete geçti. Köydeki kedileri inşaat halindeki bir eve toplayan Hamdu Sena, mangal yaparak kedileri et ve sucukla besledi. Hamdu Sena, o anlara ait fotoğrafı, \"Kar dolayısıyla okullar tatil oldu. Bende köydeki kedileri bir araya toplayarak güzel bir mangal partisi yaptım\" ifadeleri ile sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf, sosyal medyada ilgi gördü.

