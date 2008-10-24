'Hamdolsun'la kriz yönetilemez

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, küresel krize karşı AKP'nin tutumunu sert bir şekilde eleştirdi. Kamu bankalarının en son Ahmet Çalık'a kredi verdiğini hatırlatan Baykal, bugün o paraya ihtiyaç olduğunu söyledi.



Bayka, İzmir'de katıldığı bir açılışta, hükümeti şöyle eleştirdi:



En büyük kayıp Türkiye'de



"Devlet iç borçlanma faizleri yüzde 3 artış gösterdi. Aynı kategorideki ülkelerle kıyaslandığında en yüksek artış Türkiye'de olmuştur. İMKB'nin değer kaybının en yüksek yaşandığı ülke de Türkiye'dir. Geçen yıl ile bugünkü tabloyu karşılaştırdığımızda şirketlerin yüzde 52'nin üzerinde değer kaybı yaşadığı ortaya çıkmıştır.



Kaynak girişinde çok ciddi bir yavaşlama ortaya çıkmıştır. Bu tablo sadece finans sektörünü değil, reel sektörü de ciddi bir şekilde vurmuştur. Bankalar kredi vermekte ciddi sıkıntıyla karşılaşmıştır. Bu da ekonominin işleyişine engeldir. Ekonomide çarkların dönmemesinin temel sebebi zaten bankaların kredi gücüyle yakından ilgilidir.



'Kriz bize teğet geçti' ve 'Hamdolsun iyiyiz' söylemleriyle bu kriz yönetilemez. Dünya krizle sarsılıyor, hükümet bu söylemlerle kamuoyunu oyalamaya çalışıyor. Bankalara kredi verin diye, onları suçlayıcı bir uslupla konuşmak sorunu çözmez. Elbette bankaların kredi vermesini sağlamak gerek, ama bankalar kredi verince ne olacağını bilememektedir.



Son kredi Başbakan'ın damadına verildi



Bir süreden beri kredi verilemez hale gelmiştir. En son verilmiş kredi iki kamu bankasının, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın Sabah ve ATV'nin satışı ile ilgili verdiği kredidir. Bu krediyi de Başbakan'ın damadının başında olduğu şirket almıştır. Türk kamu bankalarının en son başarısı da budur.



Bankalar fiilen yeni kredi açmayı noktalamışlardır. En son açılmış kredi 750 milyon dolarlık, Başbakan'ın damadına açılmış kredidir. Eğer o kredi açılmamış olsaydı, bugün belki o para kullanılabilirdi. Başbakan bugün bankaları kredi açmıyorsunuz diye suçlamaktadır. "





