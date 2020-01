Hamdi Ulukaya’dan girişimcilere: Geldiğiniz yeri unutmayın

Nafiz Albayrak/ New York, 21 Kasım (DHA) - ABD’de Chobani markasıyla \"yoğurt pazarında\" büyük bir güce erişen girişimci Hamdi Ulukaya, yurtdışında yatırım yapmayı düşünen Türkiyeli girişimcilere, \"nereden geldiğiniz asla unutmayın\" çağrısında bulundu.

Yeni girişimcilere yol göstermek ve onlara destek vermek için Hamdi Ulukaya Girişimi’ni (HUG) kuran Ulukaya, bu kapsamda New York Üniversitesi’nde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Türkiye’den ABD’ye gelecek girişimcilere, \"Yeter ki kendiniz olun, sizin kendinizi başkasından eksik hissetmenizi gerektiren hiçbir şey yok. Bu topraklar size her şeyi öğretiyor. Anneniz, babanız, dedeniz, nineniz, mahalleniz, köyünüz..O yıllardan gelen birikimler sizin için. Girişimcilik için en önemli şeyler sizde zaten var. Nereden geldiğinizi ve şöyle ya da böyle geri dönmeyi unutmayın\" önerisinde bulundu.

Girişimcilik deneyimini Türkiye’den gelen gençlere aktarmak için başlattığı \"Hamdi Ulukaya Girişimi\"yle doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmeyi amaçlayan Ulukaya Türkiye’nin girişimcilik potansiyelini harekete geçirebilmek için kolları sıvadı.

New York Üniversitesi’nde, \"Türkiye’nin Girişimcilik Potansiyelini Harekete Geçirmek\" üst başlıklı panelde öğrencilerle bir araya gelen Ulukaya, Prof. Dr. Selçuk Şirin’in sunumunu yaptığı etkinlikte kendi yaşamından ve deneyimlerinden örnekler verdi.

New York Başkonsolosu Ertan Yalçın’ın da katıldığı panele üniversite öğrencileri, Türk ve Amerikalı işadamları ve ABD’de girişimcilik yapmak isteyenler yoğun ilgi gösterdi.

Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan New York Üniversitesi İşletme Profesörü Tülin Erdem, M-Factory Ventures Kurucusu Murat Emirdağ, Dr. Gül Bahtiyar, Boston College Ekonomi Uygulamaları Profesörü Can Erbil, akademik, ekonomik ve sosyal açıdan girişimciliğe ilişkin görüşlerini paylaştı. Ardından Hamdi Ulukaya, beş yılda beş milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı HUG’ın oluşum sürecini anlattı ve girişimcilere esin kaynağı olabilecek başarı hikayesini şöyle anlattı:

\"Amacımız kendi deneyimlerimizi, öğrendiklerimizi Türkiye’deki girişimcilere, girişimci adaylarına öğretmek, onlarla paylaşmak ve onlara kendilerini hatırlatmak. Çünkü, Türkiye’nin her kasabasında, her köyünde, her kentinde, her ilçesinde dehalar var. Onlar belki böyle hikâyelerden, böyle fırsatlardan faydalanıp kendi rüyalarını gerçekleştirebilirler. Bizim hikâyemiz belki bir esin kaynağı olur.\"

Ulukaya, HUG’a başvuran kişilere, \"Sizin kendinizi başkasından eksik hissetmenizi gerektiren hiçbir şey yok; bu topraklar size her şeyi öğretiyor. Anneniz, babanız, dedeniz, nineniz, mahalleniz, köyünüz.. O yıllardan gelen birikimler sizin için\" diye seslendi ve ekledi:

\"Girişimcilik için en önemli şeyler sizde zaten var’ dediklerini belirten Ulukaya, ‘Onun üstüne burada teknik şeyler öğretiyoruz. Projeyi nasıl yaparsın, insanlara bunları nasıl satabilirsin, markayı nasıl yaratabilirsin, ürünü nasıl daha iyi yapabilirsin. Bunlar teknik şeyler, öğretilebilir şeyler. Önemli olanlar o topraklardan gelenler, ailemizden, kültürümüzden gelenler. Onları unutmayın, onların üzerine yeni şeyler ekleyin. Bir de kendinize güvenin. Sizin ne bir başkasından fazlanız ne de bir başkasından eksiğiniz var. Her şey, sizde yeterince var. Benim zaten geldiklerinde ilk söylediğim şey ‘Benim burada size öğretecek bir şeyim yok. Ben size sizi hatırlatmak istiyorum. Tek amaç o diyorum.\"

HUG adaylarına ‘geldiğiniz yeri unutmayın, hiçbir zaman unutmayın’ öğüdü de veren Ulukaya, \"Geldiğiniz yeri unutmamakla beraber, geldiğiniz yere geri gidin. Fiziksel olarak gidemeseniz bile ruhen gidin\" dedi ve öğütlerini şöyle sürdürdü:

\"Bedenen gitmeseniz bile beyin olarak gidin. Çünkü topraklarımız güzel topraklar, insanlarımız güzel insanlar. Zaten gelen arkadaşların her birisi değişik yerlerdendi, ama burada bir aile olduk. Niye? Herkesin bir hayali var ve bu hayallere ulaşmanın olabilirliğini düşünmüşler, burada da inanmaya başlamışlar. Bu hayaller topluluğu bir araya gelince bizi hiç kimse durduramaz. Biz zaten onu diyoruz, memleketimizin güzelliği farklılıkları. Amerika’nın güzelliği de öyle, farklılıkları. Hayaller de farklı olsun, ama güzel olsun, yapıcı olsun. Türkiye için, Amerika için, dünya için girişimcilikten daha önemli başka bir şey bilmiyorum. Fikirler gelişsin, yeni yeni fikirler... İşadamları dünyaya açılsın. Herkes yapabilir bunu, Yozgat’taki de yapabilir, Ankara’daki de, Erzincan’daki de, İstanbul’daki de. Biz onlara size sizi hatırlatalım diyoruz, başka bir şey değil.\" (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü

-------------------------------------------

- Hamdi Ulukaya Girişimi panelinden görüntüler