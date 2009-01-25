Hamdi Bey resti çekti!

‘Var mısın yok mu sun'da dün akşam yarışan yarışmacı Musa Tekler, Hamdi Bey'in restine karşılık veremeyince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.



Geniş bir seyirci desteği ile yarışmaya başlayan Musa, yarışmanın finaline 50 bin ve 500 bin TL ile kalmasına rağmen Hamdi Bey'in verdiği 126 bin TL'lik teklifi kabul etti.



Stüdyodaki seyircilerin ve yarışmacı arkadaşlarının yönlendirmelerine rağmen kutusuna gitme cesareti gösteremeyen yarışmacı uzun süre düşündü. Bu arada Hamdi Bey'den gelen ikinci bir telefonla bütün stüdyo teklifin yükseltildiğini düşündü. Ancak Hamdi Bey yarışmada bir ilke imza atarak, "Teklifi bir kuruş bile yükseltmiyorum. Cesareti varsa kutusuna gitsin" diye meydan okudu.



Yakınları arasında da kutuya gitme konusunda ihtilaf yaşayan yarışmacı ağabeyinin kutuna git telkinlerine karşılık babasının teklifi kabul et sözünü dinledi.



Musa Tekler, hayatında risk almamanın büyük pişmanlığını yaşayacak gibi görünüyor. Bir gece önce rüyasında 6 numaralı kutuyu çektiğini gören ve hayatında kendisine uğur getiren bütün önemli olayların 6 ile bağlantılı olduğunu yarışmada anlatan Musa, 6 numaralı kutuyu çektiği halde kutusuna gitmeyi göze alamadı ve sonuçta karlı çıkan Hamdi Bey oldu. 126 bin TL'lik teklifi kabul eden Musa'nın kutusundan 500 bin TL çıktı.

