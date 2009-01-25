T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hamdi Bey resti çekti!

‘Var mısın yok mu sun'da dün akşam yarışan yarışmacı Musa Tekler, Hamdi Bey'in restine karşılık veremedi ve 374 bin lira kaybetti.

25 Ocak 2009 02:00

‘Var mısın yok mu sun'da dün akşam yarışan yarışmacı Musa Tekler, Hamdi Bey'in restine karşılık veremeyince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Geniş bir seyirci desteği ile yarışmaya başlayan Musa, yarışmanın finaline 50 bin ve 500 bin TL ile kalmasına rağmen Hamdi Bey'in verdiği 126 bin TL'lik teklifi kabul etti.

Stüdyodaki seyircilerin ve yarışmacı arkadaşlarının yönlendirmelerine rağmen kutusuna gitme cesareti gösteremeyen yarışmacı uzun süre düşündü. Bu arada Hamdi Bey'den gelen ikinci bir telefonla bütün stüdyo teklifin yükseltildiğini düşündü. Ancak Hamdi Bey yarışmada bir ilke imza atarak, "Teklifi bir kuruş bile yükseltmiyorum. Cesareti varsa kutusuna gitsin" diye meydan okudu.

Yakınları arasında da kutuya gitme konusunda ihtilaf yaşayan yarışmacı ağabeyinin kutuna git telkinlerine karşılık babasının teklifi kabul et sözünü dinledi.

Musa Tekler, hayatında risk almamanın büyük pişmanlığını yaşayacak gibi görünüyor. Bir gece önce rüyasında 6 numaralı kutuyu çektiğini gören ve hayatında kendisine uğur getiren bütün önemli olayların 6 ile bağlantılı olduğunu yarışmada anlatan Musa, 6 numaralı kutuyu çektiği halde kutusuna gitmeyi göze alamadı ve sonuçta karlı çıkan Hamdi Bey oldu. 126 bin TL'lik teklifi kabul eden Musa'nın kutusundan 500 bin TL çıktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24