Hamdi Alkan'dan Mehmet Ali Erbil'e: Benimle ilgili ne dese haklı, ne dese kabulüm

Yapımcı Hamdi Alkan, Mehmet Ali Erbil'in kendisine yönelik olarak kullandığı "Kızım Yasmin'i dizisinde oynatması için ricada bulundum. Beni geri aramadı. Herhalde midesiyle birlikte vicdanını da küçülttü" ifadesiyle ilgili olarak "Benimle ilgili ne dese haklı. Ne dese kabulüm. Yoğunluktan arayamadım. Keşke bunu telafi etme şansım olsa. Keşke onu böyle üzmeseydim" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Hamdi Alkan'ın çoğunluğu 70'li yıllara ait olan orijinal ve büyük bir kısmı elle çizilmiş film afişlerinden oluşan özel koleksiyon sergisinin açılışı Maltepe Park AVM'de yapıldı.

Sergide, aralarında Çirkin Kral, Avare, Tarkan, Küçük Hanımefendi, Mavi Boncuk, Şekerpare gibi Yeşilçam'a damga vuran filmlerin de bulunduğu 47 adet afiş yer alıyor.

'Yeşilçam Film Afişleri Sergisi'nin açılışında oldukça heyecanlı olan Hamdi Alkan, "30 yıldır bu afişleri biriktiriyorum. Yaklaşık 400 tane... Sevgili Banu Noyan arşiv ve koleksiyon merakımı biliyordu. 'Bunları halka açalım' dedi. Bir kez denedik çok büyük ilgi gördü. Bu koleksiyonun turşusunu kuracak halimiz yok. Yavaş yavaş bütün koleksiyonumuzu halkımıza, sinemaseverlere ve seyircilerimize açmış olduk" diye konuştu.

Keşke onu böyle üzmeseydim

Basın mensupları Hamdi Alkan'a Mehmet Ali Erbil'in kendisi için söylediği "Hamdi Alkan'a kızım Yasmin'i dizisinde oynatması için ricada bulundum. Beni geri aramadı. Herhalde midesiyle birlikte vicdanını da küçülttü" sözlerini sordu.

Alkan, "Mehmet Ali benim büyüğümdür. Benim için çok özeldir. Kızı da kızımdır. Benimle ilgili ne dese haklı. Ne dese kabulüm. Yoğunluktan arayamadım. Keşke bunu telafi etme şansım olsa. Keşke onu böyle üzmeseydim" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Hamdi Alkan'ı bu önemli gününde eşi Selen Görgüzel de yalnız bırakmadı.

Açılışa Serpil Çakmaklı, Gurur Aydoğan, Başak Güröz, Aslıhan Güner, Nida Şan, Açelya Elmas, Mustafa Mert Koç, Emre Kızılırmak, Temmuz Uğur Yıldız, İlayda Çengel ve Nedim Suri'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.





'Yeşilçam Film Afişleri Sergisi' 15-30 Mart 2017 tarihleri arasında Maltepe Park'ta gezilebilecek.