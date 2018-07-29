Hamdi Alkan: Ne yapayım gidip eşimin, kızımın saçlarını mı yolayım?

Oyuncu Hamdi Alkan son dönemde gündemden düşmüyor. Kızıyla ve eşiyle kurduğu ilişkiyi eleştirenler de var; Alkan’ı destekleyenler de. Oyuncu ise bu eleştirilere "Ne yapayım gidip eşimin, kızımın saçlarını mı yolayım" diyerek cevap verdi.

Ünlü oyuncu, en son eşinin paylaştığı bikinili fotoğrafla konuşulmuş, sosyal medyada birçok insan Alkan’ı ‘fazla rahat’ diyerek eleştirmişti.

"Kimse kimseyi ilgilendirmemeli!"

Oyuncu, Posta gazetesinden Suna Akyıldız’a konuştu, “Artık birbirimize küfür etmeyelim, gelin birleşelim; benim duygum bu” dedi.

Söyleşinin ilgili kısmı şöyle:

Seni eleştirenlere kızıyor musun?

Ergen klavye mesajlarını çok ciddiye almıyorum. Hakaret ve küfür, insanın kulağına geliyor ve üzüyor ama çok da umrumda değil. Kimse kimseyi ilgilendirmemeli! Selen, denize, havuza mayoyla giriyor, pardesüyle giremez. Başkası haşemasıyla girer, bir başkası kadın erkek ayrı yerde girer. İsteyen bununla ilgili fotoğraf paylaşır isteyen paylaşmaz. Kadın spor yapıyor, sağlıklı görünüyor. Verdiği fotoğrafın anlamı çok açık: Spor yapan, sağlıklı, dinç bir anne.

Her yazılanı okuyor musun?

Hayır. Bir ikisine baktım, çok ciddiye almıyorum. O kadar alıştım ki. Artık birbirimize küfür etmeyelim, gelin birleşelim; benim duygum bu. Ne yapayım gidip eşimin, kızımın saçlarını mı yolayım? Böyle mi mutlu olacaksınız? Hayır, bunu yapmayacağım. Dünya yeterince kötü.

“Kızını, karını döv” diyenler bile var. Çok cahilce değil mi?

Çok acıklı. Ben bugün en üstteki yöneticilerimizin de artık böyle düşünmediğine inanmak istiyorum. Çünkü böyle düşünmeyen bir babayım. Karımı, kızlarımı ahlaksızlığa teşvik ediyormuşum gibi abuk subuk şeyler deniyor. Bunları aşmış olmamız lazım. En fanatiğinden en muhafazakarına sevilen biriyim ben. Tek kriterim iyilik. İnsanları dinlemeye, onları kırmamaya çalışıyorum. Kimseye tepeden bakmıyorum. 100 kişi fotoğraf çekmek istese 100’üncüye kadar bekliyorum. Herkese saygı gösteriyorum.

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