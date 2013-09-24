Eski eşinden Hamdi Alkan açıklaması: Boşandıktan sonra fiziksel şiddete maruz kaldım!

Oyuncu Hamdi Alkan'la iki kez boşanan Canan Hoşgör, boşandıktan sonra Hamdi Alkan'ın kendisine şiddet uyguladığını açıkladı.

Mahkeme kararıyla eski eşi Hamdi Alkan için '30 metreden fazla yaklaşmama' kararı çıkartan Canan Hoşgör, eski eşi için "Çat kapı gelip beni evden atmak için taciz ediyordu, fiziksel ve ruhsal şiddete maruz kaldım, kendimi güvende hissetmediğim için mahkemeye başvurdum" dedi.

Sabah gazetesinin Günaydın eki için Başak Coşkan'ın Canan Hoşgör ile yaptığı ve bugün (24 Eylül 2013) yayımlanan röportajın ilgili kısmı şöyle:

Hamdi Alkan boşanmak istememiş

Eski eşiniz Hamdi Alkan hakkında '30 metreden daha kısa mesafe yaklaşmama' kararını niye çıkarttınız?

Hamdi beni dizi ekibinden bir oyuncu ile aldattığı için boşandık. Çocuklarımız bu durumdan etkilenmemesi için psikologlarla görüştük; onlar da çocukların ruh sağlığı için 1.5 yıl kimseyle birlikte olmamamız gerektiğini söyledi. Yanlış anlaşılmasın; uzmanlar "Çocuklarla birlikte yaşayan ebeveynler, sevgilileri ile birlikte kalmasın" demişti. Ben çocuklarımın ruh sağlığı için mahkemeye başvurdum. Mahkeme de bilirkişi raporunun sonucunda bu mesafeyi belirledi.

Hamdi Bey, bu kararı duyunca nasıl bir tepki gösterdi?

Hamdi ile yakın oturuyoruz. Ben Zekeriyaköy'de bir restoran açmıştım. Hamdi ile sevgilisi, o restoranın yakınına gelmeye başladı. Beni de restorana gelmekle tehdit ettiler, hatta kızıma "Annene söyle çarşıya gelmesin, biz ona kahvaltıya geleceğiz" dediler. Ben de bunun üzerine mahkemenin aldığı kararı açıkladım. Hamdi, birkaç kırıcı şey söyleyip gitti.

Hamdi Bey boşanmak istemiş miydi?

Biz ayrı yaşamaya başladığımızda da, mahkeme sürecinde de "Gel boşanmayalım" dedi. Israrla boşanmak isteyen benim. Hamdi bunu hazmedemedi. Kimseyle birlikte olmamam için evimi satmamam yönünde yasaklar koydu.

'Aldatmaları evlilik kurumunu bozdu'

Büyük bir aşk evliliği nasıl oldu da aldatılmaların yaşandığı ve şiddetin uygulandığı bir kurum haline geldi?

Hamdi, beni ilk aldattığı dönemde tekrar bir araya gelmiştik ama o süreçte aldatılmanın acısını çok ağır bir şekilde yaşadık. Aile olmak, bir ilişki kurmak sancılı bir süreçti ama biz bir karar verdik, niyet ettik, çabaladık ve gerçekten iyi bir noktaya getirdik. İkinci çocuğumuz oldu. Birlikte olduğumuz 22 yılın tamamı kabus gibi geçmedi tabii ki, aksine çok güzel günlerimiz de oldu. Sonra yine aldatmalar başladı, olaylar oldu, evlilik kurumu bozuldu ve boşandık.

Eski eşinizin sizi evden çıkartma isteğini çok acımasızca buldum. Peki neden böyle bir şey yapıyor?

Bir yıldır sürekli olarak "Eve o gelemez, bu gelemez" diyerek bana müdahale etti. Bu baskılar beni bunalttı. Hamdi ayrıca boşandığımız günden bu yana istediği saatte evime pat diye çıkıp geliyor. İşte benim derdim budur. Evimi basıp hakaretler ettiği için uzaklaştırma kararı çıkardım.

(...)

Şiddet uyguladığı doğru mu?

Geçmişte çıkan bir habere bakarsanız cevabı bulursunuz. Elbette şiddet gördüğüm zamanlarda oldu. İnanın bana savcılığa suç duyurusuna bulunmaya giderken çok ağladım.

Hamdi Alkan ile tekrar bir araya gelir misiniz?

Hayır, böyle bir şeyin olması asla söz konusu değil. Biz süreci yönetemedik.