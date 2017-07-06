Hamburg'ta G20 sırasında spontane gösteriler yasaklandı

Almanya 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirveye gelişmiş ve gelişmekte olan 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile AB liderlerinin katılacak olması sebebiyle güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı. Hamburg İdare Mahkemesi bugün zirvenin yapılacağı Hamburg'ta kent içinde spontane gösteriler düzenlenmesini yasakladı. Mahkeme kamuoyunun yararı, G20 Zirvesi'nin planlandığı gibi düzenlenmesi ve sona ermesi, zirve katılımcıları, polis ve olaylarla ilgisi bulunmayan üçüncü şahısların sağlığı ve yaşamının korunmasının öncelikli olduğunu belirtti.

Polis zirve sırasında çok sayıda gösteri düzenlenmesini bekliyor. Küreselleşme karşıtlarının yanı sıra aşırı solcu gruplar da gösteriler yapmayı planlıyor.

Alternatif zirve başladı

G20 Zirvesi'nden önce iki günlük, "Küresel Dayanışma Zirvesi" başladı. Zirvenin açılışında konuşan Alternatif Nobel Ödülü sahibi Vandana Shiva, küreselleşmeyi ve G20 ülkeleri devlet ve hükümet başkanlarının rolünü eleştirdi.

Hamburg'taki Kültür Fabrikası Kampnagel'da başlayan zirvede biraraya gelen küreselleşme karşıtları G20 devlet ve hükümet başkanlarına "Uluslararası sermayenin çanta taşıyıcıları" suçlamasında bulundu. Alternatif zirvede zengin ve yoksullar arasında büyüyen uçurum, uluslararası şirketlerin gücü, giderek artan baskı ve doğal kaynakların yok edilmesi gibi gelişmelerden duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Alternatif zirvenin organizatörlerine göre G20 Zirvesi dünyanın iklim değişimi, savaşlar ya da açlık gibi büyük sorunlarını çözebilecek durumda değil.

Alternatif zirvede 17 podyum tartışması ve 75 çalışma grubunda alternatif çözüm önerileri tartışılacak ve hayata geçirilebilecek stratejiler belirlenecek. 20 ülkeden bin 500'den fazla kişinin alternatif zirveye katılması bekleniyor.

Sivil topluma yönelik baskılar

Zirvede konuşan 50 milyondan fazla çalışanı temsil eden sendikaların çatı kuruluşu IndustriALL Küresel Birliği Genel Sekreteri Valter Sanches, çalışanların sendika faaliyetlerinin engellendiği eleştirisinde bulundu. Buna örnek ülkeler olarak G20 ülkelerinden Türkiye, Hindistan, Endonezya, Meksika, Arjantin ve ABD'nin güneyini verdi.

Heinrich Böll Vakfı yöneticilerinden Barmara Unmüßig ise sivil topluma yönelik baskılara dikkat çekti. Unmußig "Sadece Rusya, Çin ya da Türkiye‘de değil, Hindistan, Meksika ve Hamburg'ta da sivil toplum baskı altında" diyerek, Hamburg kent merkezindeki gösteri yasağına da atıfta bulundu.

Alternatif zirvede gündeme gelen bir başka konu ise iklim değişikliğiydi. ABD Başkanı Donald Trump'un ülkesinin iklim değişikliğiyle mücadele için imzalanan Paris Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamasının ardından Başbakan Merkel'in "iklimin koruyucusu" olarak ön plana çıktığı belirtildi. Heinrich Böll Vakfı'ndan Unmüßig, bu konuda çifte standart bulunduğunu, zira Almanya'nın hala yüksek miktarda kömür kullandığını söyledi.

Hamburg'ta Küresel Dayanışma Zirvesi'nin yanı sıra Civil20 adlı, Oxfam, ONE gibi uluslarlarası sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir zirve de düzenlendi. Bu yıl bu zirve 18-19 Haziran tarihlerinde Hamburg'ta yapıldı. Zirveye 200 sivil toplum kuruluşu katıldı.

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dpa/reuters, HT/BD