Hamburg'ta Fazıl Say-Türk Geceleri

T24- Hamburg Eyaleti Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Laeiszhalle, Fabrik konser salonları ile Altona Kültür Kilisesi’ nde gerçekleşecek Fazıl Say-Türk Geceleri etkinlikleri kapsamında Fazıl Say’ın yanı sıra Patricia Kopatchinskaja, Arif Sağ, Kudsi Erguner, Burhan Öcal, Baba Zula, Mercan Dede & Secret Tribe gibi usta isimlerde etkinlikte sahne alacak.





Geleneksel Türk ezgileri ile müzik şöleni





Türk müziğinin geleneksel motiflerini günümüzün ezgileriyle birleştiren zengin sesleri, geçmiş ve bugünün buluşması olarak sunan’ Fazıl Say- Türk Geceleri ‘ nin açılış konseri 25 Mayıs akşamı Fazıl Say’ın Haremde 1001 Gece’ adlı keman konçertosu ile yapılacak. Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Luzern Senfoni Orkestrası’nın yer aldığı eseri keman sanatçısı Patricia Kopatchinskaja seslendirirken , vurmalılarda Burhan Öcal eşlik edecek.Geleneksel mevlevi sufi müziğinin ustası ve Ney sanatçısı Kudsi Ergüner Ensemble ‘Goethe Diwan Project’ ile 26 Mayıs akşamı izleyici ile buluşacak. 27 Mayıs’ta solo resital verecek olan piyanist Fazıl Say , 28 Mayıs’ta ise halk müziğinin usta ismi Arif Sağ ile yapacağı doğaçlamalar ile dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak. Aynı akşam Baba Zula grubu da konser verecek. Etkinliklerin son günü olan 29 Mayıs’ta ise Mercan Dede & Secret Tribe birlikte sahne alacak.



Fazıl Say ile Arif Sağ buluşması



28 Mayıs akşamı düzenlenecek olan etkinlikte Türk halk müziğinin ustası Arif Sağ ile Fazıl Say ilk kez birlikte sahne alacaklar. Say’ın piyanodaki sınırsızlığının, Sağ’ın halk müziğindeki güçlü yorumu ile birleşeceği bu konserde sanatçılar , Aşık Veysel gibi unutulmaz halk ozanlarının eserlerini seslendirmelerinin yanı sıra yapacakları doğaçlamalarla da dinleyicilere özel bir gece yaşatacaklar.



Say, 98 metre yükseklikte konser vermişti



‘Fazıl Say – Türk Geceleri’’nin öncesinde Nisan ayında Hamburg ‘da düzenlenen basın toplantısında ünlü piyanist , 98 metre yükselikteki Emporio Tower'ın çatı katında özel bir konser vermişti. Elbphilharmonie ve Emporio Tower'ın sahibi olan Union Investment Real Estate şirketi tarafından organize edilen basın toplantısı öncesinde Say'ın piyanosu, kulenin 24. katına vinçle çıkartılmıştı.