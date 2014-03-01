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Dünya
Deutsche Welle

Hamburglu İslamcı Zammar serbest

11 Eylül saldırılarıyla bağlantısı olduğu iddia edilen, 12 yıl Suriye'de cezaevinde yatan Hamburglu Muhammed Haydar Zammar'ın aylar önce serbest bırakıldığı iddia edildi.

01 Mart 2014 16:50


Suriye kökenli Hamburglu Muhammed Haydar Zammar'la ilgili iddialar Kuzey Alman Radyo-Tv (NDR) ve Süddeutsche Zeitung'da yeralan haberlerde yer buldu. Haberlerde Halep'de cezaevinde bulunan Zammar'ın, 11 Eylül saldırılarını planlayan grupla yakın ilişki içinde olduğu iddiasına yer verildi. 52 yaşındaki Zammar'ın tutuklu değiş-tokuşu sırasında Sonbahar'da serbest bırakıldığı belirtildi. NDR'in haberinde Suriye'de Esad rejimine karşı savaşan Ahrar El Şam Tugayı'nın Zammar'ın serbest bırakılması için baskı yaptığı ve Esad rejimine bağlı güvenlik güçleriyle değiş-tokuş sırasında serbest kaldığı vurgulandı.

Hakkındaki suçlamalar ispatlanmadı

Muhammed Haydar Zammar'ın 11 Eylül saldırılarında nasıl bir rol oynadığı ise bugüne kadar açıklığa kavuşmuş değil. Yetkililer eldeki kesin tek bilginin, Zammar'ın 2001 yılı Ekim sonlarında Hamburg'dan Fas'a gitmesi olduğunu kaydediyor. Fas'ta CIA tarafından kaçırılan Zammar'ın Suriye'ye götürüldüğü tahmin ediliyor. Suriye'de çıkarıldığı mahkemede Müslüman Kardeşler'e üye olmaktan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Zammar Halep Cezaevi'ndeydi.

Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) ve Federal Haber Alma Servisi'nden yetkililer Suriye'ye giderek, Esad rejiminin bilgisi dahilinde Zammar'ı sorgulamıştı.

Yetkililer Zammar'la ilgili suçlamaların zaman aşımına uğradığını, Almanya'ya dönmesi halinde tutuklanmayacağını belirtiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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