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Ekonomi

Hamburger devi 435 restoranını daha devretti

Şirket, İskandinav ülkelerindeki 435 restoranını franchising ile işletilmek üzere devretti

30 Ocak 2017 16:21

Global fast food devi McDonald's franchising dönüşümünde bir adım daha attı. McDonalds, İskandinav ülkelerindeki 435 restoranını franchising ile işletilmek üzere Terra Firma Capital Partners'ın sahibi ünlü İngiliz yatırımcı Guy Hands'a sattığını açıkladı.

Anlaşmanın finansal koşulları açıklanmamakla birlikte McDonald's'ın, McDonald's Norveç, Finlandiya, Danimarka ve İsveç'teki ortaklık şirketlerinin yaklaşık yüzde 43'ü olan 435 restoranın Hands'e devredileceği belirtildi.

Dünya genelinde franchising hamleleri

McDonalds  2015 yılında yaptığı açıklamada dünya genelinde 4 bin restoranını franchise vererek tüm operasyonlarının yüzde 95'ini franchisinglerden yürüteceğini açıklamıştı. Aralık ayında da Singapur ve Malezya'daki 390 restoran Suudi Arabistan şirketi Lionhorn'a satılmıştı.

Son olarak Çin ve Hong Kong şirketlerinin yüzde 20'si 2,1 milyar dolara Çinli kamu şirketi CITIC'e satılmıştı.

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