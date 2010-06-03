Hamburger astıma neden oluyor

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Almanya'nın Ulm Üniversitesi'nden Gabriele Nagel ve ekibinin yaptığı araştırma, haftada 3 ya da daha fazla hamburger yiyen çocukların astıma yakalanma riskinin daha fazla olduğunu, meyve, sebze ve balık ağırlıklı beslenmenin ise astımdan koruyabildiğini gösterdi.





Nagel ve ekibi, 20 ülkeden 8-12 yaşındaki 50 bin çocuğu kapsayan verileri inceledi. Bu çocuklardan yaklaşık 30 binine alerji testi yapıldığı görüldü.





Beslenme biçiminin polen gibi yaygın alerji yapıcılara duyarlıkla bağlantılı olmayabileceğini, ancak astım veya hırıltılı solunuma yakalanma sıklığını etkileyebileceğini belirten bilim adamları, meyve, sebze ağırlıklı beslenmenin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmemiş ülkelerde de astım ve hırıltılı solunum oranının azlığıyla ilişkili olduğunu vurguladı.





Balık ağırlıklı beslenmenin gelişmiş ülkelerde, pişmiş yeşil sebze ağırlıklı beslenmeninse gelişmemiş ülkelerde yaşayan çocukları astım yada hırıltılı solunumdan koruyabildiğine dikkat çekildi.





Gelişmiş ülkelerde haftada 3 ya da daha fazla hamburger yemenin bu hastalıkların yaygınlığının daha fazla olmasıyla bağlantılı olabileceğini belirten bilim adamları, et ağırlıklı beslenmeninse etkisinin bulunmadığını vurguladı.





Hamburger yeme sıklığının başka etkenlerin bir göstergesi olabileceği, yoksul ülkelerde hamburger ve astım riski arasında bağlantı bulunmadığının belirtildiği araştırma "Thorax" dergisinde yayımlandı.