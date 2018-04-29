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BBC Türkçe

Hamburg'daki G20 protestosunda çatışmalar

Almanya'nın Hamburg kentinde başlayacak G20 zirvesi öncesi yapılan "Cehenneme Hoşgeldiniz" yürüyüşünde polis ve protestocular arasında çatışma çıktı. Polis eylemcilere biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'nın Hamburg kentinde başlayacak G20 zirvesi öncesi polis ve protestocular arasında çatışma çıktı.

Polis, çatışmaların ardından yürüyüşün organizatörlerinin eylemi iptal ettiğini, ancak çok sayıda göstericinin sokaklarda kaldığını açıkladı.

Olaylarda en az bir kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu dünya lideri Hamburg'da bir dizi konuyu ele alacak.

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Çatışmalar polisin, "Cehenneme hoşgeldiniz" ve "G20'yı yok et" yazılı pankartların taşındığı eylemde, bir grup kapitalizm karşıtı göstericiye müdahalesiyle başladı.

Polis, maskeli protestoculara basınçlı su ve biber gazıyla müdahale ederken, eylemciler taşlar, şişeler ve havai fişeklerle karşılık verdi.

En az bir araç ateşe verilirken, bazı iş yerlerinde maddi hasar olduğu açıklandı.

Zirve sırasında 100 bin kadar eylemcinin kentte eylem yapması bekleniyor. Polis daha önce şiddet olayları çıkabileceği uyarısında bulunmuştu. er of homemade weapons.

Zirvede ise liderler aralarında iklim değişimi ve ticaretin de bulunduğu bir dizi konuda görüş ayrılığı yaşıyor.

Trump'ın Alman Başbakanı Angela Merkel ile bir saat süren görüşmesinde Kuzey Kore, Ortadoğu, Ukrayna ve diğer konuların ele alındığı bildirildi.

Merkel geçen hafta zirvede ABD'nin çekildiği Paris İklim Anlaşması'nın ele alınacağını söylemişti, ancak daha sonra zirvenin ev sahipi olarak uzlaşma arayacağını vurguladı.

Zirvede ayrıca Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Trump arasındaki ilk görüşme yapılacak. Görüşmenin yarın Türkiye saatiyle 15:45'te yapılması bekleniyor.

Trump daha önce, Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı açıklamada Rusya'ya Ukrayna ve diğer ülkeleri "istikrarsızlaştırmaya" son verme çağrısı yapmıştı.

Trump ayrıca Rusya'nın Suriye ve İran'daki "düşman rejimlere" desteğe son vermesini ve "sorumlu ulusların arasında katılmasını" istemişti.

Kremlin ise Trump'ın açıklamalarını reddetiklerini duyurdu.

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