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Dünya

Hamburg'da 'yastık savaşı' eylemi

Hamburg'da bazı ilçelerin ''tehlikeli bölge'' ilan edilmesinin ardından göstericiler, bu kez yastıklı eylemle alanlardaydı

11 Ocak 2014 12:57

Almanya'nın Hamburg kentinde 21 Aralık'tan bu yana Rote Flora kültür merkezinin kapatılmasını ve bazı bölgelerdeki kentsel dönüşümü protesto eden gruplar, bu kez yastıklı eylem yaptı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, göstericiler, Davidwache karakolunun yanındaki Spiel-Buden meydanında bir araya geldi. Göstericiler, ''Polis teşkilatı, göstericilerin şiddet kullandığını öne sürerek kendi yaptıkları orantısız güç ve şiddeti haklı göstermeye çalışıyor. Biz şimdi en yumuşak materyallerle eylem yapıyoruz. Bakalım şimdi ne yapacaklar. Biz sadece sosyal refah istiyoruz. Hamburg'daki ev kiralarının yüksek olmasını, konut sorununu, işsizliği, özelleştirilmeleri, sosyal adaletsizliği protesto ediyoruz ve bunların çözülmesini talep ediyoruz. Bu haklarımızı alana kadar ve tehlikeli bölge tamamen kalkana kadar eylemlerimiz devam edecek'' ifadelerini kullandılar.

Polis eyleme müdahalede etmezken Hamburg'da hafta sonları küçük eylemler yapılmaya devam ediyor.
Almanya'nın Hamburg kentinde 21 Aralık günü "Rote Flora" adlı kültür merkezi binasının boşaltılmak istenmesine tepki gösteren sol gruplara polis müdahale etmiş, olayda 120 polis ve 500'e yakın gösterici yaralandığı belirtilmişti.

Halen aralıklarla devam eden olaylar nedeniyle Hamburg'da, Altona, St Pauli ve Sternschanze ilçeleri "tehlikeli bölge" ilan edilmiş ve buralarda yoğun güvenlik önlemi alınmıştı.

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