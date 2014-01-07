Hamburg'da 'tehlikeli bölge' kanunları

Almanya polisi, ülkenin ikinci büyük kenti Hamburg'da üç semti tehlikeli bölge ilan etti. Federal Emniyet Teşkilatı, kararın nedeni olarak bölgedeki bir karakola yapılan saldırıları gösterdi.

Deutsche Welle'nin haberine göre, Almanya'nın Hamburg kentinde solcuların ve göçmenlerin kullandığı kültür merkezi Rote Flora kapatılmak istenmişti. 21 Aralık'ta Alman yetkililerin göçmenlere yönelik tutumunu ve kültür merkezinin kapatılmasını protesto edenlerle polis arasında gerilim yaşanmıştı. Gerilimin tırmanmasının ardından çıkan olaylarda 500 gösterici ve 120 polisin yaralandığı iddia edilmişti.

Olayların üzerinden bir hafta geçtikten sonra Hamburg polisi, yaklaşık 40 göstericinin Davidwache karakoluna saldırarak üç görevliyi ağır yaraladığını açıkladı. Bölgede kontrolü sağlayamadığını belirten polis, Altona, St Pauli ve Sternsache semtlerini ‘tehlike bölgesi’ ilan etti. Polise bu bölgede neden göstermeden herkesi arama yetkisi verildi. İlk yapılan açıklamalara göre söz konusu semtlerde, 400'e yakın kişinin arandığı, vurucu alet, maske ve havai fişek yapımında kullanılan malzeme ele geçirildiği bildirildi.



Karar tartışma yarattı



Polisin tehlikeli bölge ilan ederek, aramalar yapması tartışmalara yol açtı. Hamburg'daki Sosyal Demokrat Parti hükümeti ve ana muhalefet partisi Hristiyan Birlik, polisin geçici önlemini yerinde bulurken, Hür Demokrat Parti FDP ve Yeşiller Partisi orantılılığın incelenmesini talep etti. Sol Parti ise uygulamayı yargıya taşıyacağını duyurdu.