Hamburg’da Slomka dönemi sona erdi



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'nın köklü takımlarından Hamburg'da teknik direktör Mirko Slomka'nın görevine son verildi.

Söz konusu kararın kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Dietmar Beiersdorfer tarafından 47 yaşındaki teknik adama bildirildiği açıklanırken basın sözcüsü Jörn Wolf'un da ajanslara haberi doğruladığı kaydedildi. Böylece Mirko Slomka'nın 7 aylık Hamburg macerası sona ermiş oldu.

‘Ligin dinozoru' olarak anılan ve Bundesliga kurulduğundan beri birinci ligde mücadele eden tek takım olan Hamburg üçüncü haftası geride kalan yeni sezonda sadece 1 puan toplayıp puan cetvelinin son sırasında yer aldı. Takım 3 maçlık bu sürede gol atmayı başaramadı.

Geçen sezon ligde kalmayı play-off maçları sonrası zorlukla başaran Kuzey Almanya ekibinde Slomka 8 haftalık yaz hazırlık süreci ve yeni oyuncuların transferi için 26 milyon euroluk harcamaya rağmen takımı istenilen seviyeye getirememişti.

Hamburg'da geçen hafta sonunda Slomka'nın çalıştırdığı eski takımı Hannover karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi bardağı taşıran son damla oldu ve pazartesi akşamı görevine son verildiği açıklandı.

Tuchel mi geliyor?

Gelecek hafta sonunda son şampiyon Bayern Münih'i konuk edecek olan Hamburg'da yönetim yeni teknik direktörü bir an önce belirlemek istiyor.

Teknik direktör adayları arasında Mainz'ın eski çalıştırıcısı Thomas Tuchel'in adı öne çıkıyor. Paderborn'un başarılı çalıştırıcısı Andre Breitenreiter ve son olarak Stuttgart'ı çalıştıran Huub Stevens da Alman basınından telaffuz edilen isimler arasında.