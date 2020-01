Hamburg'da protestolara şiddet karıştı: 160 polis yaralı, 70 gözaltı var

Hamburg'daki G20 Zirvesi'ne katılan heyetler için bu akşam Elbfilarmoni’de Beethoven’ın 9. Senfonisi’nin icra edilen konser öncesi birçok gösterici, filarmoni binasına doğru yürüdü. Polis, binaya yaklaşık iki kilometre mesafede bulunan liman kesitinde toplanan yaklaşık 6 bin göstericiyi tazyikli su kullanarak dağıtmaya çalıştı. Elbfilarmoni'ye teknelerle ve yüzerek yaklaşmaya çalışan aktivistler ise polis tarafından durduruldu.

G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise protestolara şiddet karışmasını kınadı. Barışçıl gösteriler için her türlü anlayışı göstereceğini, ancak şiddetin insanların hayatını tehlikeye soktuğunu ve kabul edilemez olduğunu belirten Merkel, zirve süresince görev yapan güvenlik birimlerine teşekkür etti.

Hamburg polisi, perşembe gününden bu yana çıkan olaylarda toplam 70 kişinin gözaltına alındığını, 15 kişinin de tutuklandığını bildirdi. Gösterilerde şimdiye dek yaklaşık 160 polisin yaralandığı aktarıldı. Bu arada şiddet yanlısı göstericilerin St. Pauli semtinde sokaklarda barikatlar kurarak polis ile yeniden çatışmaya hazırlandığı bildiriliyor. Hamburg Emniyet Genel Müdürü Ralf Martin Meyer ise Twitter üzerinden paylaşılan bir video mesajında, durumun biraz sakinleştiğini, ancak akşamın ilerleyen saatlerinde ve cumartesi günü yeni olayların çıkmasından endişelendiklerini söyledi. Polis sözcüsü Timo Zill de, sabah saatlerinde polislerin şiddet yanlısı göstericiler tarafından sapanla fırlatılan çelik toplarla yaralandığını açıkladı.

14 gösterici yaralandı

Gün boyunca zirveye eşlik eden protestolar sırasında çıkan şiddet olaylarında arabaların ateşe verilmesine devam edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, perşembe günü başlayan olaylarda, özellikle şehrin batı kesiminde onlarca arabanın ateşe verildiği kaydedildi. Polis sözcüsü Timo Zill, "belli bir ideolojiyi takip eden radikal solculara" hazırlıklı olduklarını belirtti. G20’nin, şiddet olaylarını çıkaranların umurunda olmadığını, bu kişilerin "sadece şiddet meraklarını tatmin etmek" istediklerini kaydeden sözcü, militanların başlıca amacının mümkün olduğu kadar çok arabayı ateşe vermek olduğunu ve bunun daha önce rastlamadıkları bir olgu olduğunu söylüyor.

Protestolar devam ederken meydana gelen bir kazada 11'i ağır, üçü hafif olmak üzere 14 gösterici yaralandı. İtfaiyenin verdiği bilgiye göre, güvenlik görevlileriyle karşı karşıya geldikten sonra parmaklıkların üzerinden atlayarak bir şirkete ait alana girmeye çalışan göstericiler, parmaklığın yıkılması üzerine yaklaşık dört metre yükseklikten yere düşerek yaralandı.

Hamburg polisinden savunma: Müdehaleler orantılı

Kentte DW Türkçe ekibinin kaydettiği bisikletliler gibi çok renkli ve barışçıl gösteri de düzenleniyor. Ancak bu gösteriler şiddet olaylarının gölgesinde kalıyor.

Hamburg polisi şiddet olaylarından "Kara Blok" (Schwarze Blok) gibi radikal solcu ya da anarşist maskeli grupları şiddet olaylarından sorumlu tutuyor.

Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Meyer, perşembe akşamı düzenlenen "Cehenneme Hoşgeldiniz" ("Welcome to Hell") adlı protestodaki polis müdehalesine ilişkin gelen güvenlik birimlerinin "orantısız müdehale ettiği" yönündeki eleştirileri geri çevirdi. Meyer müdehalenin "orantılı" olduğundan "kesinlikle" emin olduğunu kaydetti. Müdehalalelerini her zaman hukukçular ile birlikte izleyerek değerlendirdiklerini söyleyen Meyer, Hamburg polisinin perşembe akşamı 45 dakika boyunca protesto geçidinin devam edebilmesi için uğraştığını belirtti. "Ancak Kara Blok grubunun" maskelerini çıkarmamakta direttiğini kaydeden Meyer "Maskelenmek, suç işlemek için bir hazırlığa hizmet eder" diye konuştu. Meyer, "Kara Blok"u barışçıl göstericilerden ayırmak için müdahaleden başka yapılacak hiçbir şey kalmamıştı" diye konuştu.

Hamburg şehir merkezindeki dükkanlar da, çıkan şiddet olayları nedeniyle daha erken kapandı. Şehir merkezindeki dükkanların ulusal ve uluslararası alanda daha iyi rekabet edebilmesi amacıyla görev yapan Şehir Menajeri Brigitte Engler, işletmelerin çalışanlarının güvenliğini düşünerek planlanandan da önce dükkanları kapattığını belirtti. G20 Zirvesi nedeniyle şehir merkezinde bugünkü ciro kaybının yaklaşık 15 milyon euro olacağı tahmin ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/Reuters, AÜ/BD