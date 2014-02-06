Hamburg'da kundaklama şüphesi



Çarşamba akşam saatlerinde, Hamburg'un Altona semtinde 33 yaşında bir kadın, 6 ve 7 yaşlarındaki iki oğlunun yaşamını yitirdiği ve en az 26 kişinin dumandan zehirlendiği yangında, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor. Altona semtindeki beş katlı apartmanda, ağırlıklı olarak mülteciler ve iltica başvurusunda bulunanlar ikamet ediyordu.

Yetkililer, apartmanın girişinde yangından tahrip olmuş bir çocuk arabası bulduklarını ve ilk belirlemelere göre yangının burada başladığı sonucuna vardıklarını açıkladılar. Polis sözcüsü Holger Vehren, yangının kundaklama sonucu çıkmış olmasının "en muhtemel seçenek" olduğunu açıkladı. Ancak soruşturma makamları teknik bir arızanın yangına yol açmış olma ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını belirtti. Zira sözü edilen çocuk arabası, apartmandaki elektrik dağıtım kutusunun hemen yanında bulundu.

Yaklaşık 30 yıldır mültecilerin ikamet ettiği binadaki yangın, apartman sakinlerinin pencereden yardım çığlıklarıyla fark edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu binada oturanlardan 26'sı yangın merdivenleriyle kurtarıldı ancak çatı katında ikamet eden Pakistanlı anne ve iki oğluna ulaşılamadı. Alevlerin sardığı binada dumandan zehirlenenlerden 15'inin hastanede müşahade altına alındığı belirtildi.