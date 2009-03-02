Hamburg zirveden indi



Galatasaray'ın UEFA Kupası 4. turundaki rakibi Almanya'nın Hamburg takımı, lider çıktığı maçta sahasında Wolfsburg'a 3-1 yenilerek, liderliği Hertha Berlin'e kaptırdı.





Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) yapılan 22. hafta maçlarının ardından Hamburg SV'yi deplasmanda 3-1 yenmeyi başaran VFL Wolfsburg, 39 puanla 4. sıraya yükseldi.



Wolfsburg'a deplasmanda galibiyeti getiren goller 12. ve 24. dakikalarda Grafite, 76. dakikada Dzeko'dan gelirken, Hamburg'un tek sayısını 73 dakikada Guerrero kaydetti.



Bu sonuçla Hamburg SV, 42 puanla, 43 puanlı Hertha BSC Berlin'in ardından 2. sırada kalırken, SV Werder Bremen deplasmanında golsüz berabere kalan FC Bayern Münih ise 39 puanla beşinciliğe düştü.



Hamit'in ilk 11'de sahaya çıktığı ve 77 dakika oyunda kaldığı maçta Bayern 75 dakika 10 kişi oynayan rakibine üstünlük sağlayamadı ve mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 15. dakikasında Werder Bremen'den Naldo kırmızı kart oyun dışında kaldı.



Bundesliga'da oynanan diğer maçta ise Stuttgart deplasmanda Karlsruhe'yi 50. dakikada Elson ve 88. dakikada Khedira'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.